Cục diện mới tại thị trường ô tô Mỹ: Các đại gia Detroit mất dần thị phần vào tay khối xe châu Á

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình trên toàn quốc trong tháng 9/2026 đã vọt lên mức 4,43 USD/gallon, tăng chênh lệch lớn so với mức 3,20 USD/gallon ghi nhận cùng kỳ năm trước. Cú sốc giá năng lượng này lập tức tác động trực tiếp đến hành vi của người tiêu dùng tại thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới, kích hoạt làn sóng dịch chuyển nhu cầu quy mô lớn từ các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống dung tích lớn sang các mẫu xe hybrid và các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu.

Báo cáo phân tích chuyên sâu từ công ty nghiên cứu thị trường Cox Automotive chỉ ra rằng tổng doanh số bán xe mới tại Mỹ trong quý III/2026 ước đạt khoảng 4,1 triệu chiếc, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, đằng sau sự sụt giảm nhẹ của quy mô chung là một cuộc tái cơ cấu thị phần diễn ra vô cùng khốc liệt.

Thị trường ô tô lớn thứ 2 thế giới đang có những diễn biến khó lường.

Tổng thị phần kết hợp của ba nhà sản xuất ô tô lớn vùng Detroit bao gồm General Motors (GM), Ford Motor và Stellantis dự kiến sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 36% trong quý này. Đây là một trong những mức thị phần gộp thấp nhất trong lịch sử của các hãng xe nội địa Mỹ ngay tại thị trường quê nhà. Ở chiều ngược lại, khối các nhà sản xuất ô tô châu Á với chiến lược tập trung trọng tâm vào dòng xe hybrid – điển hình như Toyota và Honda – dự kiến sẽ chiếm hơn 50% tổng doanh số bán xe mới trên toàn thị trường Mỹ trong cùng giai đoạn.

Điểm nhấn mang tính lịch sử trong bức tranh kinh doanh quý III/2026 chính là sự đổi ngôi về thứ hạng doanh số giữa các tập đoàn đa quốc gia. Dự báo từ Cox Automotive cho thấy Hyundai Motor Group đang chuẩn bị vượt qua Ford Motor về doanh số bán hàng hàng quý tại Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử.

Tập đoàn xe Hàn Quốc được dự báo đạt doanh số 511.421 xe bán ra trong quý III/2026, chính thức vượt qua con số 504.172 xe của Ford. Trong khi đó, dù General Motors vẫn được dự báo sẽ giữ vững vị trí dẫn đầu tổng thể tại thị trường Mỹ, quy mô tiêu thụ hàng quý của GM ước tính đã sụt giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tráo đổi vị trí này là minh chứng rõ nét cho thấy chiến lược sản phẩm linh hoạt cùng sự kiên định duy trì dải xe lai hybrid của các thương hiệu châu Á đã phát huy tác dụng tối đa khi thị trường xuất hiện biến số về giá nhiên liệu.

Nguyên nhân cốt lõi khiến các hãng xe Detroit mất thế thượng phong không chỉ nằm ở biến động giá xăng, mà còn xuất phát từ sự cộng hưởng của áp lực khả năng chi trả và mặt bằng giá xe leo thang.

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường JD Power ghi nhận rằng mặc dù chi phí vay vốn đã có sự hạ nhiệt, điều này vẫn không giúp giảm bớt áp lực về khả năng chi trả của người tiêu dùng. Mức giá xe mới duy trì ở ngưỡng cao kết hợp với giá trị xe cũ đổi lại sụt giảm đã đẩy khoản thanh toán hàng tháng của người mua xe lên mức rất cao. Dữ liệu từ Cox Automotive chỉ ra rằng giá giao dịch trung bình cho một chiếc xe mới trong tháng 8/2026 đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, chạm mốc 50.089 USD.

Đứng trước mức giá xe bình quân vượt ngưỡng 50.000 USD, thị trường ô tô Mỹ đang chứng kiến sự phân hóa tiêu dùng ngày càng sâu sắc.

Nhận định về hiện trạng này, Trưởng bộ phận phân tích tại Edmunds, đánh giá rằng những người mua thuộc nhóm thu nhập cao – đối tượng ít bị ảnh hưởng bởi chi phí vay mượn và biến động giá nhiên liệu – hiện đang gánh vác phần lớn chi phí và doanh số tiêu thụ trên thị trường.

Trong khi đó, các hộ gia đình có ngân sách eo hẹp buộc phải lựa chọn giải pháp thắt lưng buộc bụng bằng cách giữ lại và sử dụng những chiếc xe cũ lâu hơn thay vì đổi xe mới. Đối với nhóm khách hàng bắt buộc phải mua xe trong giai đoạn này, các dòng xe hybrid trở thành sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu nhờ chi phí đầu tư ban đầu hợp lý hơn xe thuần điện (BEV), đồng thời tối ưu chi phí vận hành hàng ngày so với các dòng xe bán tải hay SUV cỡ lớn chạy xăng thuần túy vốn là thế mạnh của các đại gia Detroit.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của xe hybrid cùng sự sụt giảm thị phần của bộ ba Detroit mang lại nhiều bài học đắt giá cho ngành công nghiệp ô tô toàn cầu lẫn thị trường Việt Nam. Trong nhiều năm qua, các tập đoàn ô tô Mỹ đã tập trung phần lớn nguồn lực vào hai cực: một bên là các dòng xe bán tải và SUV cỡ lớn chạy xăng mang lại biên lợi nhuận cao, và bên còn lại là chiến lược điện hóa thuần túy (BEV) tốn kém kinh phí nhưng đang gặp đà khựng lại do rào cản hạ tầng và giá thành. Việc bỏ hổng phân khúc xe hybrid tầm trung và bình dân đã tạo ra khoảng trống chiến lược khổng lồ để các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh khi thị trường gặp biến cố kinh tế.

Tính đến tháng 10/2026, cục diện tại thị trường Mỹ phản ánh một thực tế rằng người tiêu dùng toàn cầu đang ngày càng thực dụng hơn trong các quyết định sở hữu tài sản giá trị lớn. Xe hybrid không còn bị coi là giải pháp mang tính quá độ tạm thời, mà đang khẳng định vị thế là công nghệ trụ cột đáp ứng tốt hai tiêu chí: chi phí sở hữu thực tế và tính linh hoạt trong vận hành.