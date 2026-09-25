Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, ngăn phim ngắn vi phạm trên không gian mạng

Cục Điện ảnh vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan rà soát hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến.

Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng, cả về phương thức lẫn số lượng.

Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

Các sản phẩm được giới thiệu dưới dạng “phim ngắn” ngày càng xuất hiện dày đặc trên các nền tảng và ứng dụng trực tuyến.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân đang thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện, hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

Các vấn đề được cơ quan quản lý lưu ý gồm điều kiện đối với chủ thể phổ biến phim, việc phân loại phim, hiển thị kết quả phân loại, thông báo danh sách phim trước khi phổ biến và các nghĩa vụ khác theo quy định.

Phim ngắn phải tuân thủ quy định khi phổ biến trên mạng

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động này thuộc đúng đối tượng được pháp luật quy định.

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật Điện ảnh và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Không chỉ chủ thể thực hiện, hoạt động phổ biến phim còn phải đáp ứng các yêu cầu về phân loại.

Cục Điện ảnh nêu rõ, trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim.

Trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện để tự phân loại phim, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo quy định.

Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim, bảo đảm tuân thủ quy định về phân loại và phổ biến phim.

Bên cạnh đó, trước khi đưa phim lên mạng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phổ biến phim phải thông báo danh sách phim sẽ phổ biến cùng kết quả phân loại thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng.

Các đơn vị cũng phải hiển thị mức phân loại, cảnh báo phù hợp; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và tạo điều kiện để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim có dấu hiệu vi phạm.

Nền tảng phải rà soát phim và phim ngắn

Không chỉ yêu cầu các đơn vị trực tiếp phổ biến phim chấn chỉnh hoạt động, Cục Điện ảnh còn đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung đang được cung cấp.

Phạm vi rà soát bao gồm phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim trên nền tảng, kho ứng dụng do các đơn vị quản lý, vận hành.

Cục Điện ảnh đề nghị bảo đảm hoạt động cung cấp, phổ biến phim được thực hiện đúng quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với những phim, “phim ngắn” được cung cấp bởi các chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện phổ biến phim trên không gian mạng, chưa đáp ứng yêu cầu về phân loại phim hoặc các nghĩa vụ liên quan, cơ quan quản lý đề nghị nền tảng kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến.

Các chủ thể liên quan phải thực hiện biện pháp khắc phục, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định trước khi tiếp tục phổ biến.

Cục Điện ảnh cũng đề nghị các đơn vị quản lý nền tảng, kho ứng dụng phối hợp và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu trong quá trình kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Đang rà soát các trường hợp dấu hiệu vi phạm

Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh.

Cơ quan quản lý đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, vi phạm (nếu có); đồng thời phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Điện ảnh đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phổ biến phim trên không gian mạng.

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