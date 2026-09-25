Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát, chấn chỉnh phổ biến phim ngắn trên mạng

Ảnh minh họa: ITN.

Cục Điện ảnh (Bộ VH,TT&DL) vừa đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng và các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian, kho ứng dụng có cung cấp phim tại Việt Nam nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về điện ảnh.

Theo Cục Điện ảnh, cùng với sự phát triển của công nghệ số, hoạt động phổ biến phim trên mạng ngày càng đa dạng, trong đó nhiều sản phẩm được cung cấp dưới tên gọi “phim ngắn”.

Qua công tác quản lý, Cục nhận thấy một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục về chủ thể phổ biến phim, phân loại phim, hiển thị kết quả phân loại và thông báo danh sách phim trước khi phổ biến.

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định. Các chủ thể đang cung cấp phim phải rà soát hoạt động trên nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Trước khi phổ biến, chủ thể phải đáp ứng điều kiện phân loại phim và chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả phân loại.

Theo Nghị định số 131/2022/NĐ-CP, chủ thể phân loại phải có hội đồng phân loại, phần mềm kỹ thuật hoặc cơ chế thực hiện phân loại; có phương án cập nhật kết quả phân loại và phương án kỹ thuật, quy trình tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp chưa đủ điều kiện phân loại, chủ thể phải đề nghị Bộ VH,TT&DL hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện phân loại theo quy định. Trước khi phổ biến, danh sách phim và kết quả phân loại cũng phải được thông báo qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; đồng thời hiển thị mức phân loại, cảnh báo và áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng khẩn trương rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp. Với phim do chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện phổ biến, phân loại và các nghĩa vụ liên quan, phải kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp cho đến khi hoàn thiện các yêu cầu theo quy định.

Cục Điện ảnh cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Các tổ chức, cá nhân liên quan được yêu cầu chủ động khắc phục tồn tại và cung cấp thông tin, tài liệu khi được yêu cầu. Trường hợp được xác định vi phạm sẽ bị xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét.