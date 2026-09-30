Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim 18+ 'Playboyy: Trò đùa nguy hiểm'

Theo Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, cơ quan này phát hiện Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD đang phổ biến “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” trên không gian mạng tại Việt Nam thông qua ứng dụng iQIYI và website iq.com.

Bộ phim gồm 14 tập, được iQIYI tự phân loại ở mức T18, dành cho người xem từ đủ 18 tuổi trở lên và đã được phổ biến đầy đủ tại Việt Nam tại thời điểm kiểm tra.

Tuy nhiên, qua rà soát nội dung, Cục Điện ảnh xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục; mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc với thời lượng kéo dài và tần suất liên tục.

Phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" (Mùa 1) bị yêu cầu gỡ bỏ khỏi nền tảng. Ảnh: GI

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022, Cục Điện ảnh xác định “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (Mùa 1)” thuộc mức phân loại C, tức phim không được phép phổ biến.

Thực hiện khoản 2 Điều 15 Nghị định 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Cục Điện ảnh yêu cầu iQIYI gỡ bỏ ngay toàn bộ bộ phim khỏi website iq.com và ứng dụng iQIYI. Doanh nghiệp được yêu cầu hoàn tất việc gỡ bỏ trong vòng 24 giờ kể từ 11h ngày 29/9/2026 và báo cáo kết quả trước 12h ngày 30/9/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu, iQIYI đã hoàn thành việc gỡ bỏ toàn bộ 14 tập phim khỏi dịch vụ phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam. Phim hiện không còn xuất hiện trên ứng dụng iQIYI và website iq.com đối với người dùng truy cập từ lãnh thổ Việt Nam.