Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim 18+ 'Playboyy: Trò đùa nguy hiểm'

Ngày 29/9, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành văn bản số 4951/ĐA-VP gửi Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD về việc yêu cầu gỡ bỏ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm mùa 1 khỏi các nền tảng trực tuyến trong vòng 24h.

Cụ thể, qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh được Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD đang thực hiện phổ biến phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm mùa 1 trên không gian mạng trên ứng dụng iQIYI và địa chỉ: https://www.iq.com tới người sử dụng tại Việt Nam.

Phim có độ dài 14 tập, hiện phổ biến tại Việt Nam đến tập 14. Phim do iQIYI phân loại và hiển thị mức phân loại phim ở mức T18 (18+).

Tuy nhiên, qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy: phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Căn cứ kết quả kiểm tra, phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm mùa 1 được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - Phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD thực hiện gỡ bỏ ngay phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm mùa 1 tại địa chỉ tên miền https://www.iq.com và ứng dụng iQIYI trong vòng 24h kể từ 11h gày 29/9 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước 12h ngày 30/9.

Playboyy: Trò đùa nguy hiểm mùa 1 bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến.

Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu của Cục Điện ảnh, Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD đã hoàn thành việc gỡ bỏ toàn bộ 14 tập phim khỏi dịch vụ phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, bao gồm ứng dụng iQIYI trên thiết bị di động, thiết bị thông minh và website https://www.iq.com đối với người dùng truy cập từ lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, người dùng tại Việt Nam không còn tìm thấy bộ phim khi tìm kiếm trên ứng dụng và website này.

Trước đó, vào ngày 25/9, Cục Điện ảnh cũng ban hành Công văn số 1919/ĐA-VP về việc chấp hành quy định phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo Cục Điện ảnh, thời gian qua, số lượng phim được đưa lên các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” cũng xuất hiện và tiếp cận đông đảo người xem.

Qua công tác quản lý, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân đưa phim lên mạng nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật.

Theo Luật Điện ảnh 2022, doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức hoạt động theo quy định mới được phép phổ biến phim trên không gian mạng. Cục Điện ảnh vì vậy đề nghị các đơn vị đang phát hành phim trực tuyến rà soát lại hoạt động, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Với việc phân loại phim, các đơn vị muốn tự xác định mức độ phù hợp theo độ tuổi phải có hội đồng, phần mềm hoặc cơ chế phân loại theo quy định của Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả. Đồng thời, họ phải có phương án thay đổi mức phân loại khi cơ quan quản lý yêu cầu, cũng như khả năng tạm dừng hoặc gỡ phim khỏi nền tảng.