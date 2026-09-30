Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ phim 18+ ngập cảnh nóng, không được phép phổ biến tại Việt Nam trong 24 giờ

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ bộ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) khỏi các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam trong thời hạn 24 giờ do phim có nội dung bị xác định không phù hợp với quy định pháp luật về điện ảnh.

Ngày 29/9, Cục Điện ảnh ban hành Văn bản số 4951/ĐA-VP gửi Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD, yêu cầu gỡ bỏ bộ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) đang được cung cấp trên ứng dụng iQIYI và website của nền tảng tại Việt Nam.

Văn bản yêu cầu gỡ bỏ bộ phim Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) của Cục Điện ảnh.↵

Theo Cục Điện ảnh, bộ phim gồm 14 tập và đã được phổ biến tại Việt Nam đến tập 14. Trước đó, iQIYI tự phân loại tác phẩm ở mức T18, dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát nội dung, Cục Điện ảnh cho biết bộ phim có nhiều hình ảnh, âm thanh và lời thoại bị đánh giá là thô tục. Phim cũng mô tả các hành vi tình dục, dâm ô với thời lượng và tần suất được cơ quan quản lý xác định là vượt giới hạn cho phép.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh phân loại Playboyy: Trò Đùa Nguy Hiểm (Mùa 1) ở mức C, tức phim không được phép phổ biến. Cơ quan này xác định việc phổ biến bộ phim có nội dung vi phạm điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022 về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh.

Theo yêu cầu của Cục Điện ảnh, iQIYI phải gỡ bỏ bộ phim khỏi website và ứng dụng iQIYI tại Việt Nam trong vòng 24 giờ, tính từ 11h ngày 29/9/2026.

Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi Cục Điện ảnh trước 12h ngày 30/9/2026.

Một cảnh trong phim.

Vụ việc cho thấy các nền tảng cung cấp phim trực tuyến xuyên biên giới khi hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện việc kiểm duyệt, phân loại và phổ biến nội dung theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việc tự phân loại phim ở mức độ tuổi không thay thế trách nhiệm tuân thủ các quy định về nội dung được phép phổ biến tại Việt Nam.