Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim 'Playboyy: Trò đùa nguy hiểm' (mùa 1) trong 24 giờ

Theo văn bản từ phía Cục Điện ảnh, bộ phim “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm” (mùa 1) gồm 14 tập, hiện đã được phổ biến đến tập 14 trên ứng dụng iQIYI và website của nền tảng này. Phía iQIYI tự phân loại phim ở mức 18+: Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát chuyên môn, Cục Điện ảnh xác định bộ phim có nhiều hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục; trong đó mô tả chi tiết các hành vi tình dục, dâm ô, trụy lạc với thời lượng kéo dài và tần suất liên tục.

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Văn bản số 1951/ĐA-VP, yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ bộ phim “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm” (mùa 1) khỏi các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam trong vòng 24 giờ.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Điện ảnh phân loại bộ phim ở mức C - phim không được phép phổ biến. Theo cơ quan quản lý, việc phổ biến bộ phim đã vi phạm điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022 về những nội dung bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh.

Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31-12-2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ ngay bộ phim khỏi website và ứng dụng iQIYI tại Việt Nam.

Thời hạn hoàn thành việc gỡ bỏ là 24 giờ, kể từ 11h ngày 29-9-2026. Sau khi thực hiện, doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo kết quả gửi về Cục Điện ảnh trước 12h ngày 30-9-2026.

Tính đến 22h30 ngày 29-9-2026, hình ảnh bộ phim đã không còn xuất hiện trên ứng dụng iQIYI và website của nền tảng tại Việt Nam.

Yêu cầu gỡ bỏ bộ phim được đưa ra trong thời điểm Cục Điện ảnh đang tăng cường chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nội dung.

Trước đó, ngày 25-9, Cục Điện ảnh ban hành Văn bản số 1919/ĐA-VP về việc chấp hành quy định phổ biến phim trên không gian mạng. Văn bản được gửi tới các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng cùng các đơn vị quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng tại Việt Nam.