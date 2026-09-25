Cục Điện ảnh yêu cầu chấn chỉnh việc phổ biến phim trên không gian mạng

Ngày 25/9, Cục Điện ảnh (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có công văn gửi tới các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng cùng các nền tảng số, kho ứng dụng tại Việt Nam về việc chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo cơ quan quản lý, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng.

Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến.

Cục Điện ảnh yêu cầu chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, ngăn chặn, xử lý phim chưa đủ điều kiện phân loại.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật về điện ảnh.

Trong đó có việc chưa thực hiện đầy đủ quy định về chủ thể được phép phổ biến phim, điều kiện phân loại phim, phân loại và hiển thị kết quả phân loại phim, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến, cùng các nghĩa vụ khác.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện 3 yêu cầu quan trọng.

Trước hết, văn bản đề cập đến yêu cầu đối với chủ thể và điều kiện thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật Điện ảnh và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ quan quản lý yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng có trách nhiệm khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện hoạt động phổ biến phim thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh.

Đồng thời rà soát hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về điện ảnh và pháp luật có liên quan.

"Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim", văn bản nêu rõ.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim, cơ quan quản lý yêu cầu chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo quy định.

Đồng thời, trước khi phổ biến phim, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phổ biến phim phải thông báo danh sách phim sẽ phổ biến và kết quả phân loại phim thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng.

Các đơn vị cũng cần thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ, chủ thể thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng phải bảo đảm các điều kiện, gồm: có hội đồng phân loại phim hoặc có phần mềm kỹ thuật hoặc có cơ chế để thực hiện việc phân loại phim theo quy định về phân loại phim của Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại; có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; có phương án kỹ thuật và quy trình thực hiện tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan quản lý yêu cầu các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc khoứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên nền tảng, kho ứng dụng do mình quản lý, vận hành; bảo đảm hoạt động cung cấp, phổ biến phim được thực hiện theo đúng quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

"Đối với phim, “phim ngắn” do các chủ thể cung cấp, phổ biến trên nền tảng, ứng dụng mà chủ thể phổ biến phim chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện thựchiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật về điện ảnh, đề nghị kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến.

Đồng thời yêu cầu chủ thể có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục, hoàn thiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định trước khi tiếp tục phổ biến", công văn nêu.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Về kiểm tra, xử lý vi phạm, Cục Điện ảnh cho biết, Cục đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về điện ảnh.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, vi phạm (nếu có); phối hợp và cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Đối với tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.