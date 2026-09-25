Cục Điện ảnh yêu cầu chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng

Ngày 25/9, Cục Điện ảnh ban hành Công văn số 1919/ĐA-VP về việc chấp hành quy định về phổ biến phim trên không gian mạng. Văn bản được gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng; các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam.

Theo Cục Điện ảnh, cùng với sự phát triển của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ nội dung trực tuyến.

Qua công tác quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật. Những nội dung được lưu ý gồm chủ thể được phép phổ biến phim, điều kiện phân loại phim, phân loại và hiển thị kết quả phân loại, thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến cùng các nghĩa vụ liên quan.

Hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Rà soát điều kiện phổ biến và phân loại phim

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đang thực hiện hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng khẩn trương rà soát, bảo đảm chủ thể thực hiện thuộc đối tượng được phép theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022. Theo quy định này, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo Luật Điện ảnh và các quy định pháp luật có liên quan.

Các chủ thể cũng được yêu cầu rà soát hoạt động phổ biến phim trên những nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Trước khi phổ biến phim, chủ thể phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại.

Theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP của Chính phủ, chủ thể phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng phải có hội đồng phân loại phim, phần mềm kỹ thuật hoặc cơ chế thực hiện phân loại theo quy định của Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại. Đồng thời, phải có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; có phương án kỹ thuật và quy trình tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện phân loại phim, chủ thể phổ biến phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo quy định.

Trước khi phổ biến, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phải thông báo danh sách phim cùng kết quả phân loại thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại, cảnh báo và áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm.

Yêu cầu nền tảng rà soát, ngăn chặn phim vi phạm

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam, Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên nền tảng, kho ứng dụng do mình quản lý.

Trường hợp phim hoặc “phim ngắn” được cung cấp bởi chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện phổ biến phim trên không gian mạng, yêu cầu về phân loại và các nghĩa vụ liên quan, Cục Điện ảnh đề nghị kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến; đồng thời yêu cầu chủ thể liên quan khắc phục, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục trước khi tiếp tục phổ biến.

Các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng cũng được đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Cục Điện ảnh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh.

Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, vi phạm (nếu có), đồng thời phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.