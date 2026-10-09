Cục Điện ảnh xử lý nền tảng, phim phổ biến chưa đúng quy định trên không gian mạng

Tại Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) diễn ra vào sáng 9/10, ông Đỗ Quốc Việt, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh đã trả lời các câu hỏi của PV Báo Xây dựng liên quan đến công tác quản lý các nội dung phim ngắn, phim sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên không gian mạng.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó cục trưởng Cục Điện ảnh chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Trần Huấn).

Ông Đỗ Quốc Việt lưu ý, trước hết cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Điện ảnh.

Cụ thể, khoản 2, Điều 3 Luật Điện ảnh năm 2022, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 đã quy định, giải thích cụ thể khái niệm phim. Vì vậy, không phải tất cả nội dung có hình ảnh động đều thuộc lĩnh vực điện ảnh và chịu sự quản lý theo pháp luật về điện ảnh.

Bên cạnh đó, khoản 1, Điều 21 quy định về chủ thể được quyền phổ biến phim trên không gian mạng; không phải mọi cá nhân, tổ chức có nội dung liên quan đến phim hoặc tác phẩm điện ảnh đều có thể tự sản xuất rồi đưa lên mạng.

Khoản 2, Điều 21 cũng quy định nghĩa vụ của các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng.

"Do đó, các tác phẩm điện ảnh khi phổ biến trên không gian mạng đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điện ảnh. Phim ngắn hay phim sử dụng công nghệ AI cũng không nằm ngoài các quy định này.

Dù thời lượng ngắn hay dài, nếu được xác định là tác phẩm điện ảnh và được phổ biến trên không gian mạng, vẫn phải thực hiện đúng quy định pháp luật", Phó cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh.

Theo ông Việt, Luật Điện ảnh năm 2022 khi xây dựng các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng đã tính đến sự phát triển của công nghệ, khi số lượng phim được sản xuất bằng các kỹ thuật mới ngày càng gia tăng.

Luật quy định trách nhiệm của các chủ thể đủ điều kiện phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời đặt ra cơ chế kiểm tra, giám sát đối với hoạt động này.

Vì vậy, thời gian qua, cơ quan quản lý đã tiến hành kiểm tra không chỉ phim ngắn mà cả các tác phẩm điện ảnh phổ biến trên không gian mạng.

Qua kiểm tra, đã có một số nền tảng, một số phim phổ biến chưa đúng quy định của Luật Điện ảnh bị xử lý. Cục đã yêu cầu gỡ bỏ một số tác phẩm vi phạm, có trường hợp chỉ sau hơn 2 giờ làm việc đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Công tác rà soát, kiểm tra và giám sát hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tiếp tục được tăng cường.

Khi được hỏi về những khó khăn trong công tác quản lý trong thời gian qua, ông Đỗ Quốc Việt cho biết: "Với số lượng nội dung lớn, việc phát hiện toàn bộ vi phạm ngay trong một thời điểm rất khó khăn. Cơ quan quản lý không phủ nhận những khó khăn trong quá trình phát hiện, kiểm tra một khối lượng phim lớn.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý thời gian qua đã góp phần làm lành mạnh môi trường phổ biến phim trên không gian mạng".

Không khó để tìm thấy các phim ngắn AI trên nhiều nền tảng mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Về định hướng thời gian tới, ông Việt cho biết Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh các văn bản dưới luật, trong đó có Nghị định 131, Thông tư 05 và các thông tư liên quan đến thẩm định, phân loại phim.

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng nhưng đồng thời các chủ thể cũng phải nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật.

"Thời gian qua, cơ quan quản lý đã có các văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp và yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phân loại, phổ biến phim trên không gian mạng.

Đối với phim sử dụng công nghệ AI, đây là lĩnh vực đang phát triển và có khả năng xuất hiện những nội dung không phù hợp, vi phạm quy định.

Thời gian tới, cơ quan quản lý tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, trong đó có các cơ quan báo chí, để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Chúng tôi sẽ nghiêm túc tổ chức thực hiện, hy vọng có những hiệu quả tốt hơn nữa. Việc quản lý không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn hướng tới tạo môi trường lành mạnh, trong sạch, có sự điều tiết phù hợp để hoạt động điện ảnh và phổ biến phim trên không gian mạng tiếp tục phát triển", Phó cục trưởng Cục Điện ảnh nói.