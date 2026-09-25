Cục Điện ảnh tăng cường quản lý phim ngắn AI trên mạng giữa cơn sốt

Sáng 25/9/2026, Cục Điện ảnh ban hành văn bản số 1919/ĐA-VP về việc chấp hành quy định pháp luật trong phổ biến phim trên không gian mạng. Động thái được đưa ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất, phát hành các nội dung được giới thiệu dưới dạng phim ngắn ngày càng sôi động trên các nền tảng trực tuyến, trong đó có những sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Cục Điện ảnh, sự phát triển của công nghệ số cùng các dịch vụ cung cấp nội dung trực tuyến khiến phương thức phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng. Số lượng sản phẩm được đưa đến khán giả qua môi trường này cũng gia tăng. Qua công tác quản lý, cơ quan chức năng ghi nhận một số tổ chức, cá nhân đưa phim lên không gian mạng nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh.

Cơn sốt phim ngắn, đặc biệt nội dung do AI hỗ trợ sản xuất, đặt ra thêm yêu cầu về quản lý.

Văn bản của Cục Điện ảnh lưu ý một số nội dung liên quan đến chủ thể thực hiện hoạt động phổ biến phim, điều kiện phân loại phim, cách hiển thị kết quả phân loại và việc thông báo danh sách phim trước khi cung cấp đến khán giả.

Cụ thể, khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022 quy định chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức thực hiện hoạt động này theo quy định của pháp luật.

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng đang cung cấp phim tại Việt Nam, Cục Điện ảnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát các bộ phim và ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên hệ thống. Trường hợp phát hiện nội dung được phổ biến bởi chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý, các bên liên quan được yêu cầu ngăn chặn, dừng cung cấp và thực hiện biện pháp khắc phục trước khi tiếp tục phát hành.

Cục Điện ảnh cũng cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Một nội dung khác được nhấn mạnh là trách nhiệm trong khâu phân loại phim. Trước khi đưa tác phẩm lên không gian mạng, chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả phân loại. Với trường hợp chưa đủ điều kiện tự phân loại, phim phải được đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện phân loại theo quy định.

Động thái này diễn ra trong thời điểm phim ngắn ứng dụng AI đang thu hút sự quan tâm trên các nền tảng số. Một bộ phận khán giả dành nhiều giờ, thậm chí cả đêm, để theo dõi những bộ phim AI có thời lượng kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Một số nội dung được chia thành nhiều phần hoặc phát hành trên các nền tảng khác nhau, khiến người xem có thể tiếp tục theo dõi toàn bộ câu chuyện.

Sức hút của dòng nội dung này không chỉ đến từ khả năng tạo hình ảnh bằng công nghệ AI mà còn nằm ở cách xây dựng câu chuyện theo hướng liên tục tạo tình huống, nút thắt và điểm dừng, qua đó kích thích nhu cầu xem tiếp.

Sự phát triển nhanh của công nghệ AI đang tạo thêm nhiều thay đổi đối với cách sản xuất và tiếp nhận nội dung trên môi trường số. Khi những sản phẩm được gọi là "phim ngắn" xuất hiện với tần suất ngày càng lớn, vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ được sử dụng để tạo ra tác phẩm mà còn ở chủ thể phát hành, trách nhiệm đối với nội dung và việc bảo đảm các yêu cầu phân loại trước khi đến với khán giả.

Trong bối cảnh đó, văn bản số 1919/ĐA-VP của Cục Điện ảnh tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Khi công nghệ AI ngày càng được ứng dụng trong sản xuất nội dung và các sản phẩm phim ngắn xuất hiện ngày càng nhiều trên nền tảng trực tuyến, việc xác định chủ thể phổ biến, phân loại và chịu trách nhiệm về nội dung càng được đặt ra rõ ràng.