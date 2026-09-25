Cục Điện ảnh siết quản lý phim ngắn trên mạng

Sự xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm được giới thiệu là "phim ngắn" trên các nền tảng số đang trở thành một trong những nội dung được cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý. Sau khi ghi nhận một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ quy định của Luật Điện ảnh 2022, Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng cùng các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng có cung cấp phim tại Việt Nam khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo Cục Điện ảnh, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về hình thức và gia tăng về số lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi "phim ngắn" đang được cung cấp rộng rãi tới người xem thông qua các nền tảng và ứng dụng trực tuyến.

Qua công tác quản lý Nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh cho biết đã ghi nhận hiện tượng một số tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến phim trên không gian mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật. Những nội dung cần khắc phục gồm việc bảo đảm đúng chủ thể được phép phổ biến phim, thực hiện phân loại và hiển thị kết quả phân loại, thông báo danh sách phim trước khi phổ biến cùng các nghĩa vụ khác theo quy định.

Đối với các đơn vị đang phổ biến phim trên không gian mạng, Cục Điện ảnh yêu cầu khẩn trương rà soát để bảo đảm chỉ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh 2022 mới được thực hiện hoạt động này.

Phim chiếu rạp phải có Giấy phép phân loại trước khi phát hành, trong khi phim tung lên các nền tảng số vẫn còn lỗ hổng trong việc kiểm duyệt và khâu phân loại. Ảnh minh họa điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ" được phát hành ngoài rạp chiếu năm 2025.

Về phân loại phim, trước khi đưa tác phẩm lên nền tảng trực tuyến, đơn vị phát hành phải bảo đảm đủ điều kiện tự phân loại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phân loại. Theo Nghị định 131/2022/NĐ-CP, chủ thể tự phân loại phải có hội đồng phân loại, phần mềm hoặc cơ chế phù hợp để thực hiện việc phân loại theo quy định của Việt Nam; đồng thời phải có phương án cập nhật kết quả khi có yêu cầu của cơ quan quản lý và quy trình kỹ thuật để tạm dừng hoặc gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện tự phân loại, đơn vị phát hành phải đề nghị Bộ VHTT&DL hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện việc phân loại đối với những phim chưa có Giấy phép phân loại phim hoặc Quyết định phát sóng theo quy định.

Cục Điện ảnh cũng yêu cầu các đơn vị trước khi phổ biến phim phải thông báo danh sách phim và kết quả phân loại thông qua hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng, hiển thị mức phân loại và cảnh báo nội dung, áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em, đồng thời thiết lập cơ chế để người sử dụng dịch vụ phản ánh các phim có dấu hiệu vi phạm.

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng có cung cấp phim tại Việt Nam, cơ quan quản lý đề nghị khẩn trương kiểm tra toàn bộ phim, phim ngắn và ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên hệ thống của mình. Những nội dung do các chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý phải được kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp hoặc phổ biến cho đến khi hoàn thiện các điều kiện và thủ tục theo quy định.

Hiện Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về phổ biến phim trên các nền tảng và không gian mạng. Đối với những trường hợp được xác định vi phạm, cơ quan này sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.