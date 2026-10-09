Cục Điện ảnh siết chặt quản lý phim ngắn AI trên không gian mạng

Theo ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Luật Điện ảnh năm 2022 được xây dựng với tính dự báo, nhằm đáp ứng sự phát triển của các kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất phim.

Thời gian vừa qua, Cục Điện ảnh tiến hành kiểm tra không chỉ phim ngắn mà là tất cả các tác phẩm điện ảnh được phổ biến trên không gian mạng. Cục đã xử lý một số nền tảng và phim vi phạm, yêu cầu gỡ bỏ trong thời gian ngắn, có trường hợp chỉ sau hơn 2 giờ làm việc đã được gỡ bỏ hoàn toàn.

Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra sáng 9/10

Ông Đỗ Quốc Việt cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu gỡ bỏ một số phim vi phạm quy định của Luật Điện ảnh. Thời gian qua, chúng tôi đã tiến hành rà soát và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát. Về việc phát hiện, đương nhiên khi số lượng quá nhiều thì chúng ta không thể phát hiện ngay và hết cùng một lúc. Nhưng về cơ bản, chúng tôi đã góp phần làm ổn định tình hình liên quan đến hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng".

Về định hướng thời gian tới, đại diện Cục Điện ảnh cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh các thông tư liên quan trực tiếp đến công tác thẩm định, phân loại phim và hoạt động của các tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng.

Ông Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh, "việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật thì đã rất rõ ràng. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua, chúng tôi đã thông tin về dự án một luật sửa nhiều luật. Trong thời gian tới, khi được ban hành, chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật khác, ví dụ như Nghị định 131 hoặc các thông tư liên quan. Đặc biệt là Thông tư 05 và một số thông tư liên quan trực tiếp đến việc thẩm định, phân loại phim, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng".

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu tại Họp báo

Đối với dòng bộ phim ứng dụng công nghệ AI, đại diện Cục Điện ảnh nhìn nhận công nghệ này đang phát triển nhanh, mạnh song khi chưa được kiểm soát chặt chẽ, dễ dẫn đến các sản phẩm có nội dung lệch chuẩn hoặc vi phạm pháp luật.

Do đó, Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, lực lượng an ninh mạng để kịp thời phát hiện, xử lý các nội dung vi phạm, để góp phần xây dựng một môi trường điện ảnh trực tuyến trong sạch, lành mạnh và phát triển bền vững.

Trước đó, ngày 25/9, Cục Điện ảnh có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng và các nền tảng cung cấp phim tại Việt Nam khẩn trương rà soát, bảo đảm hoạt động phổ biến phim đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định./.