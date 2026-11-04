Cục Điện ảnh ký kết hợp tác với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh

Dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm cùng đại diện các nghệ sĩ, diễn viên…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Điện ảnh có vai trò quan trọng trong việc bồi đắp tâm hồn, giáo dục truyền thống, gìn giữ ký ức lịch sử và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Qua nhiều thế hệ, các nghệ sĩ, những người làm điện ảnh đã tạo nên nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, trong đó có các bộ phim được sản xuất bằng ngân sách nhà nước. Đây là nguồn tài sản văn hóa cần được bảo tồn, khai thác và phổ biến hiệu quả, để tiếp tục đóng góp vào đời sống tinh thần của Nhân dân.

Các đại biểu tham dự chương trình

Giá trị của một tác phẩm được phát huy khi tác phẩm đến được với công chúng. Bên cạnh hệ thống rạp và hoạt động chiếu phim lưu động, báo chí, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số mở ra nhiều cơ hội để phim Việt Nam tiếp cận đông đảo khán giả, nhất là thế hệ trẻ.

Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý điện ảnh và các cơ quan, đơn vị hợp tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần kết nối nguồn phim với các phương tiện truyền thông, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với người xem.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ghi nhận sự chủ động của Cục Điện ảnh cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh trong việc xây dựng, thống nhất các nội dung hợp tác.

Thứ trưởng cho rằng, Biên bản ghi nhớ hôm nay được xác lập trên diện rộng, trong đó có phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; thông tin, tuyên truyền, quảng bá các liên hoan phim, tuần phim và sự kiện điện ảnh; trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ.

Thứ trưởng kỳ vọng sau hợp tác, cả hai cơ quan sẽ phát huy được thế mạnh chuyên môn, nguồn phim, năng lực sản xuất, từ đó tạo ra những chương trình, sản phẩm có chất lượng, phục vụ nhu cầu thiết thực của công chúng.

Quang cảnh Lễ kí kết

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ nội dung ưu tiên, tiến độ, đầu mối và trách nhiệm của từng bên. Lựa chọn những công việc có đủ điều kiện thực hiện ngay sau lễ ký kết; đồng thời gắn hoạt động phối hợp với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa và điện ảnh quan trọng.

Bên cạnh đó, chú trọng đến chất lượng của từng bộ phim, bố trí thời gian phát sóng và hình thức giới thiệu cần phù hợp với từng nhóm khán giả. Đặc biệt, cần quan tâm các phim về lịch sử cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ Tổ quốc; phim phản ánh vẻ đẹp văn hóa, con người Việt Nam; phim dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Cùng với việc phát sóng, cần tổ chức những chương trình giới thiệu, trao đổi, giao lưu giúp khán giả hiểu thêm về tác phẩm và những người làm phim.

Hai đơn vị cần phối hợp xây dựng những chuyên mục, chương trình có dấu ấn, góp phần lan tỏa tình yêu phim Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và vùng đất Quảng Ninh tới công chúng trong nước, quốc tế. Đồng thời thường xuyên đánh giá kết quả, lắng nghe phản hồi của khán giả để điều chỉnh nội dung phối hợp ngày càng phù hợp, hiệu quả.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ VHTTDL sẽ quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo, tạo điều kiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để các nội dung hợp tác được triển khai thiết thực. Từ đó phát huy giá trị điện ảnh Việt Nam và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam Đặng Trần Cường phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam Đặng Trần Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh với cơ quan báo chí địa phương có ý nghĩa thiết thực, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng đối với các tác phẩm điện ảnh có giá trị.

Trên cơ sở đó, Cục Điện ảnh cam kết cung cấp nhiều tác phẩm ưu tiên phim với những nội dung về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng, bảo vệ Tổ quốc; các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và giáo dục…

Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm cho biết, điện ảnh không chỉ là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa sâu rộng mà còn giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp các giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần yêu nước. Nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam đã trở thành những tư liệu nghệ thuật quý, tái hiện sinh động các giai đoạn lịch sử, phản ánh sinh động thành tựu của đất nước và vẻ đẹp con người Việt Nam.

Gián đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm phát biểu tại buổi lễ

Trên tinh thần đó, Cục Điện ảnh cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh thiết lập quan hệ hợp tác với 5 nội dung trọng tâm: Phối hợp phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; thông tin, tuyên truyền về điện ảnh Việt Nam; quảng bá các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế; phối hợp sản xuất các sản phẩm báo chí, truyền thông và điện ảnh; trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn và nghiệp vụ.

Đây là cơ sở quan trọng để hai đơn vị phát huy thế mạnh, nguồn lực và điều kiện của mỗi bên, từng bước đưa các tác phẩm điện ảnh có giá trị đến với đông đảo công chúng.

Trong giai đoạn 2027-2028, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh dự kiến khai thác danh mục 87 phim truyện, trong đó có nhiều tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam, để phát sóng phục vụ khán giả địa phương. Đáng chú ý, danh mục có những bộ phim lấy bối cảnh Quảng Ninh, khai thác đề tài thợ mỏ và ngành than. Trong giai đoạn 2027-2030, đơn vị cũng dự kiến khai thác, phát sóng khoảng 1.460 phim tài liệu, phim khoa học; đồng thời từng bước đưa các tác phẩm hoạt hình có chất lượng, nội dung phù hợp đến với khán giả nhỏ tuổi.

Ông Nguyễn Thế Lãm cũng mong muốn Cục Điện ảnh mở rộng các hoạt động giới thiệu tác phẩm, tổ chức giao lưu với nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên và ê kíp làm phim. Qua đó, giúp công chúng không chỉ thưởng thức tác phẩm mà còn hiểu thêm về quá trình sáng tạo, giá trị lịch sử, văn hóa và thông điệp nhân văn được gửi gắm qua mỗi bộ phim.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh cam kết chủ động phối hợp, bố trí nguồn lực phù hợp, khai thác hiệu quả hệ thống báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số để triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.

Đồng thời, đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ của Bộ VHTTDL, Cục Điện ảnh trong việc cung cấp nguồn phim, chia sẻ thông tin chuyên môn, kết nối nghệ sĩ và phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về điện ảnh.