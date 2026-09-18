Cục Điện ảnh hợp tác với Trường Đại học Văn Lang đào tạo nhân lực điện ảnh

Tham dự Lễ ký kết có ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; cùng đại diện các phòng chuyên môn của Cục.

Về phía Trường Đại học Văn Lang có PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Nguyễn Hữu Cương, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Quang cảnh Lễ ký kết

Tạo cơ hội để sinh viên tham gia chuỗi sản xuất điện ảnh

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực điện ảnh, văn hóa Việt Nam và quốc tế, tập trung vào đào tạo, thực tập, kết nối nghề nghiệp, nghiên cứu, sáng tạo, tổ chức các hoạt động điện ảnh - nghệ thuật và phát triển tài năng trẻ.

Một trong những trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mỹ thuật điện ảnh, thiết kế bối cảnh - mỹ thuật phim, thiết kế nhân vật và concept art, thiết kế kỹ xảo - hình ảnh điện ảnh.

Cục Điện ảnh sẽ hỗ trợ tư vấn xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo liên quan đến mỹ thuật điện ảnh, thiết kế sản xuất phim; phối hợp tổ chức seminar, workshop, masterclass với các đạo diễn, họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim và chuyên gia điện ảnh.

Đáng chú ý, hai bên sẽ tạo điều kiện để sinh viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế tham gia thực tập tại các hãng phim, studio, dự án điện ảnh; tham gia những công việc thực tế như thiết kế poster phim, thiết kế nhân vật, concept bối cảnh. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp, từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất điện ảnh ngay trong quá trình học tập.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, đánh giá cao việc đưa sinh viên tham gia vào chuỗi sản xuất điện ảnh.

Theo ông, Cục Điện ảnh cam kết hỗ trợ để các sản phẩm do sinh viên thực hiện có cơ hội được giới thiệu, tham gia các liên hoan phim và tiếp cận rộng hơn với đời sống điện ảnh.

Đặc biệt, cuối năm nay, tại Liên hoan phim do Cục Điện ảnh tổ chức, dự kiến sẽ mở thêm một giải thưởng, một hạng mục riêng dành cho sinh viên.

Cũng theo ông Đặng Trần Cường, việc dành riêng một hạng mục cho sinh viên nhằm ghi nhận những tác phẩm do các em thực hiện, qua đó động viên tinh thần sáng tạo và giúp sinh viên thấy rằng những sản phẩm của mình được xã hội cũng như cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận.

“Để làm được điều đó, Cục Điện ảnh có trách nhiệm đồng hành cùng các trường. Nhưng đồng thời, các trường cũng cần tạo điều kiện để sinh viên được thực hành, sáng tạo và cho ra đời những tác phẩm điện ảnh, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của điện ảnh Việt Nam”, ông Đặng Trần Cường nói.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang phát biểu tại Lễ ký kết

Giảng đường tạo môi trường nghề nghiệp

Cùng với các hoạt động đào tạo, hai bên dự kiến phối hợp tổ chức triển lãm mỹ thuật điện ảnh, liên hoan phim sinh viên, Art Fair về thiết kế và điện ảnh, tuần lễ điện ảnh - thiết kế hình ảnh; tổ chức các cuộc thi thiết kế poster phim, thiết kế nhân vật điện ảnh, concept art.

Hai bên cũng phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu về mỹ thuật điện ảnh Việt Nam, phát triển thư viện dữ liệu về mỹ thuật phim và thiết kế điện ảnh, đồng thời hợp tác sản xuất các dự án phim ngắn, phim thử nghiệm, phim nghệ thuật.

Một nội dung được chú trọng là xây dựng chương trình ươm mầm tài năng mỹ thuật điện ảnh trẻ, tạo cơ hội để sinh viên được phát hiện, bồi dưỡng và kết nối với môi trường nghề nghiệp.

Chia sẻ tại lễ ký kết, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, cho rằng sự đồng hành của Cục Điện ảnh có ý nghĩa đặc biệt đối với việc tạo môi trường trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) và Trường Đại học Văn Lang ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Cục Điện ảnh đã dành thời gian và tâm huyết cho thế hệ trẻ. Bà cho biết triết lý giáo dục của Trường Đại học Văn Lang là thông qua con người, thông qua giáo dục để đào tạo những con người có ảnh hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, sinh viên cần được “học thông qua làm”, học qua trải nghiệm.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, nhà trường đã đầu tư các studio hiện đại, song đây mới là “phần cứng”. Quan trọng hơn là tạo được cơ hội để sinh viên trải nghiệm thực tế với nghề, được tiếp cận những yêu cầu của ngành và tham gia vào các dự án cụ thể.

Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) và Trường Đại học Văn Lang ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

“Sự kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước - Cục Điện ảnh, cơ sở đào tạo là Trường Đại học Văn Lang, cùng với thực tiễn sáng tạo sẽ giúp cho ngành điện ảnh cũng như ngành công nghiệp văn hóa có một bước phát triển mới, tạo nên một hệ sinh thái bền vững”, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu chia sẻ.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thành lập tổ công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm; các chương trình cụ thể được triển khai thông qua các thỏa thuận chi tiết hoặc hợp đồng riêng.

Trường Đại học Văn Lang có trách nhiệm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường học thuật, tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và tạo cơ hội để sinh viên tham gia thực tế tại các dự án điện ảnh, studio, hãng phim.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về phía Cục Điện ảnh, bên cạnh hỗ trợ chuyên môn và định hướng ngành, Cục sẽ kết nối Khoa Mỹ thuật và Thiết kế với các hãng phim, studio sản xuất phim và các tổ chức điện ảnh trong nước, quốc tế; hỗ trợ thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện điện ảnh - nghệ thuật, nghiên cứu và phát triển tài năng trẻ.

Biên bản ghi nhớ có thời hạn 3 năm, từ năm 2026 đến năm 2028. Từ khuôn khổ hợp tác này, hai bên hướng tới triển khai các chương trình đào tạo, workshop với chuyên gia điện ảnh, dự án sáng tạo của sinh viên và cơ hội thực tập trong môi trường nghề nghiệp, qua đó góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho lĩnh vực điện ảnh và công nghiệp văn hóa Việt Nam.