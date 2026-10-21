Cục Điện ảnh hợp tác với Trường Đại học Anh quốc đào tạo nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực là một trong những trụ cột quan trọng đối với sự phát triển của ngành Điện ảnh.

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại lễ ký kết

Với đặc thù và yêu cầu chuyên môn cao, lĩnh vực này cần sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị hoạt động trong ngành.

Theo ông Đặng Trần Cường, với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh có thể kết nối, giới thiệu các đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành tham gia hội thảo, trao đổi chuyên môn, phối hợp triển khai các chuyên đề dành cho sinh viên.

Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận thực tế tại các đơn vị sản xuất, phát hành, phổ biến phim, tìm hiểu môi trường làm nghề và tích lũy kinh nghiệm.

“Cục Điện ảnh sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các bạn sinh viên của trường BUV nhằm phát triển năng lực và định hướng nghề nghiệp”, Cục trưởng Đặng Trần Cường nhấn mạnh.

Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Thông tin về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội dự kiến diễn ra từ ngày 28.11 đến 2.12, ông Đặng Trần Cường cho biết, Cục Điện ảnh sẽ phối hợp với nhà trường tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động, tiếp xúc và trao đổi với nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia cùng những người làm nghề.

Đây là cơ hội để sinh viên mở rộng hiểu biết về lĩnh vực điện ảnh, đồng thời tiếp cận những yêu cầu thực tế của ngành công nghiệp sáng tạo.

Để việc hợp tác đạt hiệu quả, Cục trưởng Cục Điện ảnh đề nghị BUV xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, xác định rõ nhu cầu và mục tiêu phối hợp. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ đối chiếu với chương trình, lịch trình hoạt động của Cục để thống nhất kế hoạch cụ thể, trong đó có việc tham vấn chuyên môn khi xây dựng giáo trình và chương trình đào tạo.

Đại diện BUV, Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Cục Điện ảnh để cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất trong Biên bản ghi nhớ.

Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) và Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới tăng cường kết nối giữa đào tạo và thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành điện ảnh Việt Nam\

Theo đó, hợp tác không chỉ dừng ở việc tạo cơ hội trải nghiệm thực tế mà còn hướng tới mở rộng cơ hội nghề nghiệp, giúp sinh viên vận dụng kiến thức, phát triển kỹ năng và thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.

Với sự giao thoa giữa điện ảnh và các lĩnh vực như truyền thông, thiết kế, minh họa, tổ chức sự kiện, nhà trường mong muốn cùng Cục Điện ảnh xây dựng những hoạt động phù hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên.

BUV cũng bày tỏ mong muốn sinh viên được tham gia hỗ trợ các hoạt động của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội; đồng thời đề nghị đại diện Cục Điện ảnh tham dự, trao đổi chuyên môn tại hội nghị quốc tế dự kiến tổ chức ngày 18.11, với chủ đề liên quan đến sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với thực tiễn trong lĩnh vực điện ảnh và các lĩnh vực liên quan.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Anh quốc Việt Nam

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với thực tiễn trong lĩnh vực điện ảnh và các lĩnh vực liên quan

Các nội dung hợp tác tập trung vào tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào các hoạt động chuyên môn phù hợp; tổ chức giao lưu, tọa đàm, hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm; qua đó nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng làm việc và nhận thức về ngành.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp triển khai và đánh giá kết quả để từng bước nâng cao hiệu quả hợp tác.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Điện ảnh và BUV là bước đi nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và môi trường nghề nghiệp.

Trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân lực, những chương trình hợp tác thực chất sẽ góp phần giúp sinh viên tiếp cận sớm với nghề, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của điện ảnh Việt Nam.