Cục Điện ảnh chấn chỉnh phim Việt gửi dự giải quốc tế khi chưa được cấp phép

Cục Điện ảnh vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định pháp luật khi đưa phim Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời công bố chính xác thông tin về các giải thưởng quốc tế.

Cục Điện ảnh nhìn nhận thời gian qua, điện ảnh Việt Nam ngày càng xuất hiện tại nhiều liên hoan phim và sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, có trường hợp đơn vị gửi phim hoặc cấp quyền truy cập bản phim cho ban tổ chức nước ngoài khi chưa được cấp phép. Đến sát thời hạn công chiếu, các đơn vị mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định hoặc chỉnh sửa phim hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian ngắn.

“Thực trạng này làm phát sinh nguy cơ vi phạm pháp luật, gây bị động cho công tác thẩm định và hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời của cơ quan có thẩm quyền đối với những tác phẩm có chất lượng”, văn bản của Cục Điện ảnh nêu.

Phim dự giải quốc tế phải được cấp phép trước khi gửi

Theo khoản 1 Điều 40 Luật Điện ảnh năm 2022, phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng, cuộc thi, chương trình và tuần phim tại Việt Nam hoặc nước ngoài phải được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng.

Bản phim gửi tham dự cũng phải đúng với bản phim đã được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng. Nếu thay đổi nội dung, tổ chức, cá nhân phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép phân loại phim trước khi sử dụng bản mới.

Cục Điện ảnh nhấn mạnh việc được cấp phép sau khi đã gửi phim cho tổ chức nước ngoài không đương nhiên miễn trừ trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trước đó.

Cục Điện ảnh nhấn mạnh về quy định phim Việt dự giải quốc tế. (Ảnh minh họa: Korea Times)

Các đơn vị được yêu cầu chủ động chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện phim và thực hiện thủ tục đúng thời hạn. Theo quy định, thời gian giải quyết chỉ được tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phim phải chỉnh sửa hoặc hồ sơ cần bổ sung, thời hạn giải quyết được tính lại từ khi nhận đủ nội dung điều chỉnh.

Bên cạnh yêu cầu về thủ tục pháp lý, Cục Điện ảnh đề nghị tổ chức, cá nhân tìm hiểu kỹ thông tin về các sự kiện trước khi gửi phim tham dự.

Cục lưu ý cần thận trọng với những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan hoặc mang danh nghĩa quốc tế nhưng thiếu quy trình tuyển chọn rõ ràng.

Đối với giấy chứng nhận tuyển chọn, giải chuyên đề, giải do đơn vị đồng hành trao hoặc giải danh dự ngoài hạng mục chính, tổ chức, cá nhân phải công bố đúng tên gọi và vị trí của hình thức ghi nhận. Không sử dụng những danh hiệu này để khẳng định tác phẩm đã đạt giải thưởng chính hoặc được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận rộng rãi.

Cục Điện ảnh cho biết sẽ kiểm tra, phối hợp xác minh và xử lý theo quy định nếu phát hiện phim dự sự kiện nước ngoài khi chưa đủ điều kiện, bản phim không đúng phiên bản được cấp phép hoặc thông tin giải thưởng bị công bố sai lệch.

Đề cao trách nhiệm khi đưa phim Việt ra thế giới

Theo Cục Điện ảnh, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi đưa phim ra nước ngoài không chỉ dừng ở việc chấp hành pháp luật mà còn bao gồm ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và việc cân nhắc tác động của tác phẩm đối với hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Khi lựa chọn phim tham dự sự kiện quốc tế, các đơn vị cần xem xét toàn diện chất lượng nghệ thuật, thông điệp, cách tiếp cận, giá trị lịch sử, nhân văn, tác động xã hội và giá trị đối ngoại của tác phẩm.

Cục Điện ảnh khẳng định tôn trọng quyền tự do sáng tạo, quyền lựa chọn đề tài và quyền phản ánh đời sống xã hội đa chiều trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời, Cục khuyến khích giới thiệu những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, bản sắc và giá trị nhân văn, giúp công chúng quốc tế hiểu đúng, đầy đủ về đất nước, con người Việt Nam.

“Khi lựa chọn, gửi và truyền thông về tác phẩm, tổ chức, cá nhân cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trách nhiệm với cộng đồng và uy tín của điện ảnh Việt Nam lên trên mục tiêu tìm kiếm danh hiệu. Không chạy theo giải thưởng để định vị tác phẩm theo hướng thiếu toàn diện về con người và xã hội Việt Nam. Sự ghi nhận quốc tế cần gắn với chất lượng nghệ thuật điện ảnh và trách nhiệm xây dựng hình ảnh tích cực về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế”, Cục điện ảnh nhấn mạnh.

Về công tác quản lý, khi phát hiện dấu hiệu phim được gửi tham dự sự kiện quốc tế khi chưa đủ điều kiện, bản phim không đúng phiên bản đã được cấp phép hoặc thông tin về hạng mục, giải thưởng được công bố không chính xác, Cục Điện ảnh sẽ kiểm tra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh và xử lý theo quy định.

Cục Điện ảnh cho biết sẽ xem xét giới thiệu, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đối với các phim có hồ sơ pháp lý đầy đủ, thông tin sự kiện minh bạch, gửi đúng thời hạn, có chất lượng chuyên môn và phù hợp với mục tiêu quảng bá điện ảnh, lịch sử, văn hóa, hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.