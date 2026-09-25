Cục Điện ảnh chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim trên mạng, công bố 30 đơn vị đủ điều kiện

Theo Cục Điện ảnh, cùng với sự phát triển của công nghệ số, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng mạnh mẽ về số lượng. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” đang được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

Qua công tác quản lý nhà nước, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên mạng nhưng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định. Các vi phạm phổ biến gồm: Chưa bảo đảm điều kiện về chủ thể được phép phổ biến phim; chưa đáp ứng quy trình phân loại, hiển thị kết quả phân loại; chưa thông báo danh sách phim trước khi phổ biến; cũng như chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Để chấn chỉnh hoạt động này, Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan khẩn trương rà soát và thực hiện nghiêm các nội dung liên quan, gồm:

Về chủ thể và điều kiện hoạt động: Theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh 2022, chỉ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới được phép phổ biến phim trên không gian mạng. Các đơn vị phải khẩn trương rà soát toàn bộ phim, "phim ngắn" trên các nền tảng do mình quản lý.

Điều kiện phân loại phim: Chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm các điều kiện tự phân loại theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP (có hội đồng phân loại, hoặc phần mềm kỹ thuật, hoặc cơ chế phân loại; có phương án sửa đổi, cập nhật và quy trình tạm dừng, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền). Trường hợp chưa đủ điều kiện, chủ thể bắt buộc phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện phân loại.

Nghĩa vụ trước khi phát sóng: Trước khi phổ biến, các đơn vị phải thông báo danh sách phim và kết quả phân loại lên Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại, cảnh báo; áp dụng giải pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em và cung cấp công cụ cho người dùng báo cáo vi phạm.

Trách nhiệm của nền tảng trung gian, kho ứng dụng: Các đơn vị vận hành nền tảng số, kho ứng dụng có trách nhiệm rà soát, kịp thời ngăn chặn và không tiếp tục cung cấp các bộ phim, "phim ngắn" từ các chủ thể chưa đáp ứng đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Cục Điện ảnh cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh sách 30 đơn vị đủ điều kiện phân loại phim trên không

gian mạng

1. Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông

2. Công ty Cổ phần VieON

3. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

4. iQIYI International Singapore PTE. LTD

5. Công ty Cổ phần Truyền thông Sóng Mới

6. Apple Distribution International Limited

7. Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt

Nam

8. Công ty Cổ phần Truyền thông ON+

9. Công ty Phát triển dịch vụ Giá trị gia tăng - Chi nhánh

Tổng Công ty Truyền thông

10.Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist

11.Công ty TNHH Msky

12.Tổng Công ty Viễn thông Viettel 13.Công ty Cổ phần Công

nghệ Vfilms 14.Công ty TNHH Giải trí D&M Bong Bóng

15.Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

16.Công ty TNHH Mosaic Media

17.Công ty TNHH Galaxy Go 18.Công ty Cổ phần Kailas Media

19.Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Thương mại Bốn mùa

20.Công ty Cổ phần Truyền thông và Kỹ thuật số Việt Nam

21.Công ty Cổ phần Truyền thông SVM Digital 22.Công ty Cổ

phần Truyền thông TAKE A Z 23.Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+

24.Công ty TNHH Một Thành viên Truyền thông Viettel 25.Tập đoàn Netflix

26.IMAGE FUTURE INVESTMENT (HK) LIMITED

27.Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Chi nhánh Tổng Công ty

Viễn thông MobiFone

28.Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital

29.Tổng Công ty Truyền thông - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính

Viễn thông Việt Nam

30.WarnerMedia Direct Asia

Pacific, LLC