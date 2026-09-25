Cục Điện ảnh chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim trên mạng

Ngày 25/9, Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) có văn bản gửi các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng; các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, vận hành nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng có cung cấp phim, ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam, yêu cầu nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về phổ biến phim trên không gian mạng.

Theo Cục Điện ảnh, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và dịch vụ nội dung trực tuyến, hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng ngày càng đa dạng về phương thức và gia tăng về số lượng. Trong đó, nhiều sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” đang được cung cấp tới người xem thông qua các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến.

Cục Điện ảnh đang kiểm tra các trường hợp phổ biến phim có dấu hiệu vi phạm. Ảnh minh họa/Nguồn: Bộ VHTT&DL

Qua công tác quản lý nhà nước, Cục Điện ảnh nhận thấy một số tổ chức, cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng chưa thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về điện ảnh. Những tồn tại được chỉ ra gồm chưa bảo đảm điều kiện về chủ thể được phép phổ biến phim; điều kiện thực hiện phân loại phim; phân loại, hiển thị kết quả phân loại; thông báo danh sách phim và kết quả phân loại trước khi phổ biến cùng các nghĩa vụ liên quan.

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật Điện ảnh và các quy định pháp luật có liên quan. Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực này khẩn trương rà soát, bảo đảm đúng đối tượng được pháp luật quy định và kiểm tra hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng do mình quản lý, vận hành.

Trước khi phổ biến phim, chủ thể phổ biến phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại phim và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại. Theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP, chủ thể thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng phải có hội đồng phân loại phim, phần mềm kỹ thuật hoặc cơ chế thực hiện việc phân loại theo quy định; có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; đồng thời có phương án kỹ thuật và quy trình tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu.

Trường hợp chưa bảo đảm điều kiện tự thực hiện phân loại, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ VHTT&DL hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng.

Trước khi phổ biến phim, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức còn phải thông báo danh sách phim và kết quả phân loại thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại, cảnh báo; áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để bảo vệ trẻ em và tạo điều kiện để người sử dụng dịch vụ báo cáo phim vi phạm.

Đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian hoặc kho ứng dụng, Cục Điện ảnh yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên hệ thống do mình quản lý. Với những phim do chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu về phân loại phim và các nghĩa vụ liên quan, các nền tảng phải kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến; đồng thời yêu cầu chủ thể liên quan khắc phục, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục trước khi tiếp tục phổ biến.

Cục Điện ảnh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về điện ảnh.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan được đề nghị chủ động rà soát, khắc phục tồn tại, vi phạm nếu có và cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu. Trường hợp xác định có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.