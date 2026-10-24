Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Lào Cai

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật địa chất và khoáng sản có sự tham dự của ông Trần Mỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ông Phạm Năng Chung, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; đại diện Sở Công Thương các tỉnh Lai Châu, Sơn La; đại diện 40 xã, phường và hơn 140 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cập nhật Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15, Luật số 147/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật, các nghị định liên quan và 10 thông tư từ số 51 đến 60/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép, khơi thông nguồn vật liệu xây dựng tại Lào Cai, Lai Châu và Sơn La. Ảnh: Bích Hợp/ NNMT

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Trần Mỹ Dũng nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về địa chất và khoáng sản có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Trần Mỹ Dũng, Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định nhiệm vụ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa thất thoát tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ông Trần Mỹ Dũng, Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bích Hợp/NNMT

Việc ban hành Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành là bước cụ thể hóa những định hướng này, đồng thời giải quyết các bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý.

Phó Cục trưởng Trần Mỹ Dũng đề nghị các địa phương chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định mới; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc gửi Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để được hướng dẫn, tháo gỡ, nhất là các vấn đề liên quan đến quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm.

Làm rõ thẩm quyền quản lý, cấp phép và thủ tục hành chính về khoáng sản

Trình bày tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh, Phó Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm tra, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tập trung phân tích những thay đổi về phân cấp thẩm quyền, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp khi chức năng quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản được chuyển giao sang Bộ Công Thương từ ngày 15/9/2026.

Bà Phạm Thị Thanh, Phó Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm tra, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trình bày tham luận chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Bích Hợp/NNMT

Theo các quy định được phổ biến, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền cấp phép đối với khoáng sản nhóm II, III và IV. Từ ngày 1/7/2026, theo Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân quyền thực hiện thêm 9 nhóm thủ tục hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, gồm các thủ tục liên quan đến cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, trả lại giấy phép thăm dò; đóng cửa mỏ; thăm dò bổ sung, nâng cấp trữ lượng và đánh giá ảnh hưởng của dự án đến khoáng sản dự trữ.

Đối với cấp xã, các nhiệm vụ được làm rõ gồm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn, xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong những trường hợp thuộc thẩm quyền và quản lý khoáng sản tại các bãi chứa theo quy định.

Đáng chú ý, việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước không làm mất hiệu lực của các giấy phép còn thời hạn. Hồ sơ đang được giải quyết tiếp tục được chuyển tiếp theo quy định, doanh nghiệp không phải nộp lại hồ sơ hoặc thực hiện lại thủ tục chỉ vì thay đổi cơ quan quản lý.

Riêng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp trước ngày 1/1/2026 có nội dung chưa phù hợp khoản 2 Điều 56 Luật Địa chất và khoáng sản, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp đổi trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày 1/1/2026.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về địa chất và khoáng sản năm 2026 tại Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Liên quan đến việc cung ứng vật liệu xây dựng thông thường, Hội nghị phổ biến cơ chế áp dụng đối với 5 nhóm công trình, dự án, gồm: dự án đầu tư công; dự án đối tác công tư (PPP); công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia; dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép; công trình khẩn cấp, phòng chống thiên tai.

Cơ chế đặc thù cho phép rút gọn một số thủ tục đối với các trường hợp đáp ứng điều kiện luật định, tạo thuận lợi trong khai thác và cung ứng vật liệu phục vụ thi công. Tuy nhiên, khoáng sản khai thác theo cơ chế phục vụ công trình phải được sử dụng đúng mục đích, bảo đảm các yêu cầu về quản lý tài nguyên, an toàn và bảo vệ môi trường.

Trao đổi khó khăn trong thực tiễn, góp ý hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Bên cạnh việc hướng dẫn thực hiện các quy định hiện hành, Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi về định hướng sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Báo Lào Cai

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm tra, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, trình bày dự thảo báo cáo đề xuất chính sách sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản, tập trung vào ba nhóm nội dung chính.

Nhóm thứ nhất hướng tới hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước theo hướng thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Nhóm thứ hai tập trung đổi mới cơ chế điều tra địa chất và phương thức quản lý hoạt động khoáng sản. Trong đó, dự thảo nghiên cứu phương án bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, chuyển sang tăng cường quản lý, giám sát trên cơ sở kết quả thực tế, ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong kiểm soát sản lượng khai thác.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cơ chế cấp phép khai thác theo không gian ba chiều (3D), cho phép thu hồi khoáng sản đi kèm trong phạm vi không gian được cấp phép, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và hạn chế các thủ tục phát sinh.

Nhóm thứ ba hướng tới phát triển công nghiệp khai khoáng gắn với chế biến sâu, sản xuất công nghiệp và tái chế, nâng cao giá trị gia tăng của tài nguyên khoáng sản, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp chế tạo và công nghiệp công nghệ cao.

Đại diện Công ty TNHH Anh Nhẫn Lào Cai phát biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Báo Lào Cai

Tại phần thảo luận, đại diện các Sở Công Thương và doanh nghiệp đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật về địa chất và khoáng sản, đặc biệt là công tác cấp phép khai thác và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định mới. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo đề xuất chính sách sửa đổi Luật Địa chất và Khoáng sản đang được nghiên cứu, hoàn thiện.

Hội nghị góp phần giúp các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cập nhật quy định pháp luật, thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục và nghĩa vụ trong hoạt động khoáng sản; đồng thời tăng cường phối hợp trong quản lý, khai thác tài nguyên và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.