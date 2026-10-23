Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và khoáng sản tại tỉnh Lào Cai

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có ông Trần Mỹ Dũng - Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ông Phạm Năng Chung - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Sở Công Thương Lai Châu, Sơn La; đại diện 40 xã, phường và hơn 140 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn Lào Cai.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15, Luật số 147/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật, các nghị định liên quan và 10 thông tư từ số 51 đến 60/2026/TT-BCT của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 15/9/2026. Các văn bản cụ thể hóa quy định về điều tra địa chất, thăm dò, khai thác, thu hồi khoáng sản, kiểm soát sản lượng và quản lý dữ liệu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong đó, đại diện Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tập trung làm rõ thẩm quyền của cơ quan Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; quy trình xử lý hồ sơ, giấy phép khai thác khoáng sản trong giai đoạn chuyển tiếp. Đặc biệt làm rõ vai trò của Sở Công Thương trong tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cấp phép đối với nhiều nhóm khoáng sản và tiếp nhận thêm một số thủ tục được phân cấp; vai trò của cấp xã tham gia xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong một số trường hợp, quản lý khoáng sản tại bãi chứa và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo phân công.

Đối với vật liệu xây dựng thông thường, hội nghị hướng dẫn cơ chế áp dụng cho 5 nhóm công trình, dự án: đầu tư công, đối tác công tư (PPP), công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép và công trình khẩn cấp, phòng chống thiên tai. Việc cấp phép, khai thác, cung ứng vật liệu phải gắn với đúng nhu cầu công trình theo quy định, đồng thời bảo đảm quản lý tài nguyên, an toàn và bảo vệ môi trường.

Đại diện Công ty TNHH Anh Nhẫn Lào Cai phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho Sở Công thương các tỉnh và doanh nghiệp đã thảo luận, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giải đáp. Đồng thời đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo đề xuất chính sách của Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi) đang được các bộ, ban, ngành trung ương nghiên cứu, hoàn thiện.

Lào Cai là tỉnh có nhiều mỏ khoáng sản cần được tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị góp phần giúp các đơn vị, doanh nghiệp cập nhật quy định, thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục và nghĩa vụ theo Luật Địa chất và khoáng sản; đồng thời phối hợp bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án trên địa bàn tỉnh.