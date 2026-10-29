Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước tổ chức Lớp tập huấn về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản phục vụ phát triển văn hoá tại Phú Thọ

Hoạt động này nằm trong chuỗi nhiệm vụ triển khai nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035. Việc tổ chức Lớp tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ các đối tượng cụ thể tại địa phương, giúp nâng cao nhận thức và tháo gỡ vướng mắc cho các chủ thể trực tiếp tham gia vào giao dịch và đăng ký biện pháp bảo đảm.

Lớp tập huấn do bà Văn Thị Khanh Thư, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, cùng đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì. Tham gia Lớp tập huấn có các chuyên gia, diễn giả hàng đầu như PGS.TS. Nguyễn Thị Song Hà (Phó trưởng Khoa Phụ trách Khoa Luật và Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội), PGS.TS. Nguyễn Bích Thảo (Chủ nhiệm Khoa Luật Tư, Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội); cùng đông đảo cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ tín dụng, công chứng viên, luật sư, các nghệ nhân, người dân tộc thiểu số và đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Phó Cục trưởng Văn Thị Khanh Thư nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần và là động lực phát triển bền vững. Với Nghị quyết số 162/2024/QH15 của Quốc hội, lần đầu tiên văn hóa có một Chương trình mục tiêu quốc gia riêng, đòi hỏi huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội bên cạnh ngân sách nhà nước. Thực tế, người dân, nghệ nhân, hộ kinh doanh đang nắm giữ nhiều tài sản giá trị (máy móc làng nghề, sản phẩm thủ công, homestay, nhãn hiệu, di vật, cổ vật...), nhưng việc đưa các tài sản này vào giao dịch bảo đảm để vay vốn còn rất hạn chế do vướng mắc về nhận thức, định giá và pháp lý.

Đồng chí Phó Cục trưởng khẳng định Lớp tập huấn mang ý nghĩa kép: Một mặt trang bị kiến thức pháp luật giúp người dân và cán bộ cơ sở nhận diện, khai thác hợp pháp tài sản văn hóa; mặt khác là diễn đàn lắng nghe thực tiễn địa phương để Cục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện chính sách, đặc biệt là phục vụ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. Phó Cục trưởng đề nghị các đại biểu tham gia thảo luận thẳng thắn, đóng góp ý kiến khách quan, chất lượng; đồng thời mong muốn Sở Tư pháp và các cơ quan địa phương tiếp tục lan tỏa kiến thức pháp luật xuống tận cơ sở.

Lớp tập huấn diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc và hiệu quả, góp phần đưa pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực khơi thông các nguồn lực tài chính xã hội phục vụ phát triển văn hóa và kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.