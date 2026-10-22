Cục Đăng kiểm Việt Nam vào diện thanh tra về đăng kiểm tàu biển, tài chính

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Quyết định số 938/QĐ-TTCP về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Cục Đăng kiểm Việt Nam giai đoạn 2021–2025.

Theo quyết định, cuộc thanh tra tập trung vào 3 nội dung gồm: công tác đăng kiểm tàu biển; công tác quản lý tài chính các năm 2022, 2023, 2024; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Thanh tra Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Chu Hồng Uy, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng (Cục VII), làm Trưởng đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, ông Hoàng Hưng, Cục trưởng Cục VII, yêu cầu Đoàn thanh tra đánh giá thực chất việc thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ quy định pháp luật trong công tác đăng kiểm tàu biển; làm rõ việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Đối với công tác đăng kiểm tàu biển, Đoàn thanh tra cần kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; việc tuân thủ quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ. Các nhận xét, đánh giá phải dựa trên hồ sơ, tài liệu và kết quả xác minh cụ thể, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan.

Về quản lý tài chính, Đoàn thanh tra tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đối với việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Đoàn thanh tra sẽ đối chiếu kết quả khắc phục trên thực tế, làm rõ những nội dung đã hoàn thành, các kiến nghị còn tồn đọng và nguyên nhân chậm thực hiện, nếu có.

Cục trưởng Cục VII yêu cầu Đoàn thanh tra nghiên cứu kỹ hồ sơ, xác định đúng trọng tâm, đối chiếu các quy định pháp luật áp dụng trong từng thời kỳ; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử và các quy định về bảo mật thông tin, quản lý hồ sơ, tài liệu.

Về phía Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Chiến Thắng, đại diện lãnh đạo Cục, khẳng định đơn vị nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Theo quyết định, Cục trưởng Cục VII có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tra. Cục trưởng Cục Giám sát, Thẩm định (Cục XIII) giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát hoạt động của Đoàn theo quy định.