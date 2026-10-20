Cục Dân số kiểm tra việc thực thi các quy định về lựa chọn giới tính thai nhi ở Đồng Nai

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của Sở Y tế, thời gian qua, ngành y tế đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương triển khai nhiều hoạt động nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao nhận thức của người dân.

Các hoạt động được triển khai đa dạng, từ tập huấn cho cán bộ y tế, cán bộ dân số, giáo viên và học sinh đến truyền thông tại cộng đồng, trường học và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngành y tế cũng lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào các chương trình, kế hoạch công tác dân số, đồng thời tăng cường hướng dẫn, giám sát việc chấp hành quy định tại các cơ sở y tế.

Trong năm 2025, thành phố đã tổ chức tập huấn về mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho khoảng 38 ngàn học sinh tại các trường THCS, THPT; tổ chức 200 lớp tập huấn cho hơn 15,4 ngàn người là cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các hoạt động truyền thông tiếp tục được duy trì, hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi, từng bước xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế chưa ghi nhận cơ sở y tế vi phạm quy định về cung cấp thông tin, chẩn đoán giới tính thai nhi thông qua siêu âm hoặc thực hiện các hành vi liên quan đến loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu là tư tưởng thích con trai hơn con gái vẫn còn tồn tại trong một bộ phận người dân; bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát còn gặp khó khăn do hạn chế về nhân lực và kinh phí.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Lê Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số nhấn mạnh yêu cầu thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế, nhất là những cơ sở có dịch vụ siêu âm, chẩn đoán trước sinh. Công tác truyền thông cần được triển khai thường xuyên, thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, hướng đến bình đẳng giới và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Đoàn công tác ghi nhận những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc tại địa phương, qua đó làm cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong thời gian tới.