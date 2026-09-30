Cục Cứu hộ - Cứu nạn phát động đợt thi đua cao điểm

Với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”, đợt thi đua được triển khai từ ngày 5-10 đến 25-12. Nội dung tập trung vào 3 trọng tâm: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Đại tá Trần Thế Hiền, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) phát động thi đua.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Cục Cứu hộ - Cứu nạn tập trung duy trì nghiêm chế độ ứng trực phòng thủ dân sự, trực Tổng đài 112; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố. Cùng với đó là nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, huấn luyện, diễn tập; hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027 sát thực tiễn.

Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn chủ trì ký chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, đơn vị trong Cục Cứu hộ - Cứu nạn.

Đợt thi đua cũng đặt ra yêu cầu duy trì nền nếp chính quy, tăng cường quản lý tư tưởng, kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Các phòng, ban, trung tâm và tổ chức quần chúng được yêu cầu quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung, chỉ tiêu thi đua, tạo khí thế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi phát động, đại diện chỉ huy các phòng, ban, trung tâm phát biểu giao ước, hứa hẹn thi đua; đại diện các đơn vị và tổ chức quần chúng ký cam kết thi đua.