Cục CSGT và GHPGVN phối hợp xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Sáng ngày 16/10/2026, tại Chùa Quán Sứ - Hà Nội, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp cùng Ban Thường trực HĐTS - GHPGVN Tổ chức Hội nghị Tổng kết 03 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1830/KHPH-CSGT-GHPGVN giai đoạn 2023 - 2026, đồng thời chính thức ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn mới 2026 – 2030.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS-GHPGVN Đại diện lãnh đạo GHPGVN ký kết hợp tác

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc huy động sức mạnh cộng đồng, kết hợp giữa quy định pháp luật và giáo lý Phật giáo nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Nhìn lại giai đoạn 2023 - 2026, việc triển khai Kế hoạch 1830 đã tạo ra cơ chế phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa lực lượng Công an nhân dân và GHPGVN từ cấp Trung ương đến cơ sở. Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định, văn hóa tâm linh có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống xã hội khi Phật giáo sở hữu trên 14 triệu tín đồ cùng 18.544 cơ sở thờ tự trên toàn quốc.

Trong 3 năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã trực tiếp tổ chức 6.549 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho 1.173.145 tăng, ni, phật tử tại 4.136 cơ sở thờ tự. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho 209.658 lượt tăng, ni, phật tử.

Công tác truyền thông được đổi mới đa dạng với 541.432 tờ rơi, băng rôn; 100.400 video phóng sự, bài phát thanh và 7.843 lượt tin bài đăng tải trên mạng xã hội.

Đặc biệt, hình thức tuyên truyền đã từng bước chuyển từ hành chính sang giáo dục bằng giá trị văn hóa, đạo đức. Các quy định Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được lồng ghép tự nhiên vào các buổi thuyết giảng, khóa tu mùa hè, an cư kiết hạ, gắn liền với tinh thần “không vi phạm ngũ giới” (không uống rượu, bia) và thái độ ứng xử từ bi khi xảy ra va chạm giao thông.

Từ phong trào thi đua tại cơ sở, 716 mô hình tiêu biểu đã được xây dựng và nhân rộng, tiêu biểu như: "Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn", "Chùa văn hóa giao thông", "Cơ sở thờ tự an toàn giao thông"... Nhiều địa phương ghi nhận số lượng mô hình phát triển vượt trội như Đồng Nai (400 mô hình), Khánh Hòa (100 mô hình), Lâm Đồng (65 mô hình) hay Vĩnh Long (48 mô hình).

Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác phối hợp vẫn nhìn nhận thẳng thắn một số hạn chế. Công tác phối hợp ở một số nơi chưa thường xuyên; việc xây dựng mô hình phát triển chưa đồng đều.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh: "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục coi Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng trong công tác vận động quần chúng chấp hành pháp luật."

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong giai đoạn 2026 – 2030, hai bên thống nhất tập trung triển khai 04 nhiệm vụ trọng tâm:

Thắt chặt cơ chế phối hợp: Duy trì công tác trao đổi thông tin thường xuyên giữa Cục CSGT và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, cũng như Công an địa phương với Ban Trị sự các cấp. Đảm bảo nguyên tắc phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”.

Đổi mới phương thức tuyên truyền: Chuyển mạnh sang truyền thông số. Biên soạn bộ tài liệu, cẩm nang, phim ngắn, video hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn (phòng tránh điểm mù xe tải, kỹ năng chuyển hướng, giữ khoảng cách...) kết hợp triển khai chuyên đề "Văn hóa giao thông - Hạnh nguyện bảo vệ sự sống".

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn tại các lễ hội: Chủ động xây dựng phương án phân luồng từ xa, ứng dụng camera giám sát, bản đồ số và giải pháp điều hành giao thông thông minh tại các khu vực chùa, cơ sở thờ tự có lượng du khách đông.

Nhân rộng các mô hình chất lượng: Đưa các mô hình giao thông an toàn đi vào chiều sâu, phát huy vai trò của lực lượng cư sĩ, thanh niên Phật tử trong việc hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông vào các dịp lễ lớn.

Sự ký kết hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn, nhân văn, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và lan tỏa giá trị ứng xử văn minh từ mỗi Tăng Ni, Phật tử đến toàn xã hội.