Cục CSGT tạm dừng đo tốc độ tối thiểu tại một số đoạn dốc cao tốc Vân Phong - Dầu Giây

Theo thông báo của Cục CSGT, kể từ ngày 1/10/2026, trong thời gian khảo sát, đánh giá tổng thể và cho đến khi có thông báo mới, lực lượng CSGT không thực hiện đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc nêu trên.

Nhiều phương tiện bị xử lý tốc độ tối thiểu tại nhiều đoạn dốc trên 3 tuyến cao tốc nói trên. (Ảnh: Công an cung cấp).

Cục CSGT cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh về tình trạng xe tải nặng, xe đầu kéo gặp khó khăn khi lên dốc, không duy trì được tốc độ tối thiểu 60km/giờ tại một số đoạn cao tốc.

Các vị trí được phản ánh gồm Km83+000 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 trên cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Theo cơ quan chức năng, khi xe tải nặng, xe đầu kéo di chuyển dưới tốc độ tối thiểu tại những đoạn đường này, sự chênh lệch tốc độ với các phương tiện phía sau, đặc biệt là ô tô con, có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Tình huống càng nguy hiểm vào ban đêm, khi người điều khiển phương tiện phía sau có thể không kịp xử lý.

Cuối tháng 9/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT đã tổ chức thực nghiệm với 28 phương tiện, gồm 18 xe tải các loại, 8 xe đầu kéo và 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng, tại các vị trí có độ dốc lớn.

Kết quả cho thấy các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu, tuy nhiên khả năng vận hành phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng phương tiện mới hay cũ, mức độ tiêu hao nhiên liệu khi phải tăng ga và kinh nghiệm của tài xế trong việc nắm địa hình, tạo đà trước khi lên dốc.

Trên cơ sở đó, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan, gồm an toàn giao thông khi phương tiện chạy chậm trên cao tốc, đặc điểm địa hình và độ dốc, tình trạng kỹ thuật và tải trọng của xe tải nặng, cũng như kỹ năng điều khiển phương tiện của tài xế.

Cục CSGT đồng thời đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường nói trên nhằm phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế xe tải nặng, xe đầu kéo chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, tuân thủ quy tắc giao thông trên đường cao tốc, chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn. Đối với các phương tiện khác, người điều khiển cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đặc biệt khi tiếp cận những đoạn dốc đã được cảnh báo nguy cơ tai nạn.