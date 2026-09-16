Cục CSGT phối hợp với Công an Đồng Nai tuần tra, xử lý vi phạm

Ngày 16/9, ghi nhận trên Quốc lộ 1, ngay từ sáng, lực lượng CSGT đã bố trí 2 chốt kiểm soát và các tổ tuần tra lưu động, chủ động phát hiện, dừng kiểm tra phương tiện có dấu hiệu vi phạm, nhất là xe khách, xe tải, xe đầu kéo, mô tô và xe gắn máy.

Tổ công tác của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1.

Quá trình kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ không chỉ kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm mà còn trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở tài xế về những nguy cơ mất an toàn thường gặp khi lưu thông trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Các doanh nghiệp vận tải, lái xe cũng được vận động ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Công an các xã, phường cũng phối hợp, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm hành lang giao thông và phối hợp điều tiết tại những khu vực đông phương tiện, có nguy cơ xảy ra ùn tắc.

Tại các điểm kiểm soát, lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành Luật TTATGT đường bộ.

Theo kế hoạch, đợt tăng cường lực lượng được thực hiện từ ngày 15/9 đến hết ngày 14/10/2026. Cục CSGT thành lập 2 tổ công tác phối hợp với Công an TP Đồng Nai nhằm tăng cường kiểm soát trên các tuyến giao thông huyết mạch, nơi có mật độ phương tiện lớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn như tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 20, Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 và Quốc lộ 51.

CSGT kiểm tra các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Đợt công tác diễn ra trong bối cảnh tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Đồng Nai còn diễn biến phức tạp. Trong 8 tháng năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến 14/8/2026), toàn địa bàn xảy ra 641 vụ tai nạn giao thông, làm 432 người chết và 306 người bị thương. Riêng Quốc lộ 1 xảy ra 71 vụ, làm 53 người chết, 42 người bị thương; Quốc lộ 20 xảy ra 42 vụ, làm 26 người chết và 19 người bị thương.

CSGT tuyên truyền, tổ chức cho các tài xế ký cam kết bảo đảm TTATGT đường bộ.

Ngoài tuần tra, kiểm soát trực tiếp, các tổ công tác còn kết hợp khai thác hệ thống camera giám sát, dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và các nguồn thông tin khác để chủ động phát hiện vi phạm.

CSGT lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

Các tổ công tác cũng khảo sát những bất cập về tổ chức giao thông, các khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn, ùn tắc để đề xuất giải pháp khắc phục.

CSGT kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hoá.

Việc Cục CSGT tăng cường lực lượng phối hợp với Công an TP Đồng Nai được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ hơn trong công tác kiểm soát, phòng ngừa vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên các tuyến giao thông trọng điểm.