Cục CSGT nói về việc xử lý vụ tài xế ô tô tông tử vong người đi bộ chạy băng qua cao tốc

Ngày 5/11, liên quan vụ người đàn ông bị ô tô tông tử vong khi chạy băng qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra sáng 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang xác minh, kết luận nguyên nhân theo quy định.

Hiện trường tai nạn trên đoạn cao tốc qua xã Hồng Vân (TP Hà Nội) khiến người đi bộ tử vong sáng 2/11.

Theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), vụ việc nêu trên không phải lần đầu tiên xảy ra trên tuyến cao tốc này. Thời gian qua, cảnh sát ghi nhận nhiều trường hợp người đi bộ cố tình chạy băng cắt ngang cao tốc, gây nguy hiểm cho chính mình và phương tiện đang lưu thông.

Quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện nêu rõ, đường cao tốc là tuyến dành riêng cho xe ô tô lưu thông; nghiêm cấm các loại mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ được đi trên cao tốc (trừ trường hợp đi làm nhiệm vụ).

Đối với vụ việc khiến một người tử vong nêu trên, theo Cục CSGT, nếu là vụ tai nạn giao thông (không phải do tự tử) thì nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do hành vi vi phạm pháp luật của người đi bộ (căn cứ khoản 3 Điều 25, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Với tài xế xe con biển số 18A, qua dữ liệu từ camera hành trình, cơ quan chức năng nhận thấy phương tiện đang di chuyển với tốc độ khoảng 90km/h, đúng làn đường cho phép và điều kiện tham gia giao thông đúng quy định (có giấy phép lái xe, không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy...).

Như vậy, cảnh sát bước đầu đánh giá, sự cố có thể xem xét là sự kiện bất ngờ hoặc sự kiện bất khả kháng. Khi đó, tài xế ô tô có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc bồi thường dân sự.

Hiện, Cục CSGT đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, tập trung làm rõ các quy tắc giao thông về nhường đường, người và phương tiện bị cấm đi vào đường cao tốc để xảy ra tai nạn thì lỗi sẽ hoàn toàn thuộc về người và điều khiển phương tiện đó (trừ trường hợp xác định tài xế cố ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản).

Đơn vị chức năng phát hiện nhiều người đi bộ vào cao tốc.

Cũng theo Cục CSGT, gần đây, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 phát hiện một số người dân tự ý đi vào đường cao tốc, hành lang an toàn đường bộ để nhặt chai nhựa, lon nước giải khát và thu gom phế liệu.

Phần lớn họ ở tuổi trung niên hoặc người cao tuổi, một số trường hợp còn hạn chế về nhận thức, chưa lường hết mức độ nguy hiểm khi đi vào khu vực có phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

Hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của bản thân người đi bộ và người tham gia giao thông. Trước tình trạng trên, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cùng đơn vị trên tuyến gặp gỡ, lập biên bản làm việc với gia đình và chính quyền địa phương để phối hợp quản lý, tuyên truyền.