Cục CSGT nói rõ về tình huống va chạm với người đi bộ trên cao tốc

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an đã có những thông tin làm rõ về tình huống va chạm giao thông giữa ôtô con với người đi bộ trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-QL45-Nghi Sơn. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả của vụ tai nạn là do hành vi vi phạm pháp luật từ phía người đi bộ.

Vụ tai nạn giao thông giữa ôtô con và người đi bộ nói trên xảy ra vào khoảng gần 7h ngày 2/11, tại Km 192+300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-QL45-Nghi Sơn (hướng Nghệ An đi Hà Nội), thuộc địa phận xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Hậu quả, người đi bộ tử vong. Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra CATP Hà Nội xác minh, kết luận theo quy định.

Hình ảnh người đi bộ chạy cắt ngang đường cao tốc. Ảnh cắt từ clip.

Tuy nhiên, Cục CSGT lưu ý đây không phải lần đầu tiên trên tuyến cao tốc này có những người đi bộ tùy ý chạy băng cắt ngang đường, tự gây nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.

Theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường cao tốc là tuyến đường dành riêng cho ôtô lưu thông.

Nội dung khoản 3 Điều 25 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng nêu rõ, môtô, xe gắn máy và các loại xe tương tự môtô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc, trừ người, phương tiện giao thông đường bộ và thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu của Cục CSGT đối với vụ việc trên, nếu là vụ tai nạn giao thông (không phải tự tử hoặc vụ việc khác), nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả của vụ tai nạn là do hành vi vi phạm pháp luật của người đi bộ chạy cắt ngang đường.

Liên quan đến tài xế ôtô con trong vụ việc, Cục CSGT cho biết dựa trên hình ảnh thu thập từ camera hành trình, xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 90 km/h, đúng làn đường cho phép. Tài xế cũng đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông đúng quy định, bao gồm có giấy phép lái xe; không có nồng độ cồn, ma túy; phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường...

Do vậy, Cục CSGT nhận định ban đầu có thể xem xét vụ việc này là sự kiện bất ngờ hoặc sự kiện bất khả kháng. Tài xế ôtô con trong vụ việc do vậy nhiều khả năng không phải chịu trách nhiệm hình sự (trong trường hợp sự kiện bất ngờ) hoặc bồi thường dân sự (trong trường hợp bất khả kháng).

Cao tốc là tuyến đường dành riêng cho ôtô lưu thông. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Cục CSGT cũng cho biết thêm đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó tập trung làm rõ các quy tắc giao thông về nhường đường.

Trong trường hợp người và các phương tiện bị cấm đi vào đường cao tốc để xảy ra tai nạn, lỗi sẽ hoàn toàn thuộc về người đi bộ và người điều khiển phương tiện bị cấm, trừ trường hợp xác định được người lái xe cố ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản.