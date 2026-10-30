Cục CSGT: Người dân có quyền có hoặc không đồng ý với thông báo vi phạm trên VNeTraffic

Mới đây Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an (CSGT) đang xây dựng mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử, thực hiện toàn bộ qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo Cục CSGT, quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeTraffic) mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Trao đổi với phóng viên, một số chủ phương tiện cho rằng nếu việc xử lý vi phạm mà không cần phải đến trụ sở lực lượng chức năng thì sẽ rất tiện lợi và không mất thời gian của người vi phạm đồng thời sẽ không nảy sinh những tiêu cực trong quá trình xử lý vi phạm.

Anh Hoàng một lái xe lâu năm chia sẻ "rất mong việc xử lý vi phạm công khai minh bạch, dù xử phạt qua app nào đi chăng nữa nhưng cũng cần loại bỏ các thủ tục rườm rà phức tạp, đồng thời đã xử lý qua app thì cần có hướng dẫn một cách trực quan và thậm chí nên có tổng đài hướng dẫn cho người không am hiểu công nghệ" anh Hoàng nhấn mạnh.

Người dân mong muốn được hướng dẫn rõ ràng các thủ tục trong việc xử lý vi phạm.

Liên quan đến những tâm tư của người dân ở trên Thông tin tới Người Đưa Tin, Cục CSGT cho biết các bước xử lý gồm:

Bước 1 thu thập dữ liệu: Hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, camera giám sát phát hiện vi phạm và gửi dữ liệu về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm.

Bước 2 xác minh thông tin: CSGT có dữ liệu điện tử về vi phạm sẽ tiến hành xác minh các thông tin liên quan: chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm.

Bước 3 gửi thông báo: CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe qua ứng dụng.

Lúc này chủ xe có hai lựa chọn: Đồng ý với vi phạm: chủ xe xác nhận và nộp phạt trên ứng dụng, nhận biên lai điện tử, hệ thống tự động ghi nhận hoàn tất xử lý.

Không đồng ý (thông tin vi phạm không chính xác; chủ xe không phải người lái hoặc không xác định được người lái): CSGT tiếp nhận thông tin, xác minh làm rõ người lái vi phạm và gửi thông tin vi phạm tới tài khoản VNeTraffic của người lái đó.

Theo Cục CSGT người dân hoàn toàn chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm.

Đáng chú ý trước lo ngại của nhiều người dân rằng xe của mình có thể bị gắn biển số giả (hoặc bị làm giả biển số) dẫn đến việc nhận thông báo phạt oan qua VNeTraffic, người dân đặt câu hỏi về cơ chế phản hồi và xác minh trên ứng dụng sẽ hỗ trợ chủ xe như thế nào, và lực lượng CSGT có biện pháp gì để phân biệt giữa xe thật vi phạm với xe bị gắn biển giả?

Thông tin về nội dung trên với Người Đưa Tin, Cục CSGT cho biết, toàn bộ quy trình này sẽ thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic, người dân hoàn toàn chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm, đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo đó; hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt, công khai minh bạch việc xử lý vi phạm.

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc Hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa XVI; Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử.