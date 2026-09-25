Cục CSGT: Nghiên cứu phương án xử lý tai nạn khi bỏ làn khẩn cấp ở Vành đai 3

Chiều 25/9, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng CSGT trong 9 tháng năm 2026.

Tại buổi thông tin, đại diện Cục CSGT cho biết, Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực giao thông rất lớn, lưu lượng thực tế vượt xa lưu lượng thiết kế ban đầu. Đáng chú ý, toàn tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, nhất là vào các thời gian cao điểm, lưu lượng phương tiện trên tuyến lên khoảng 122.000 xe/ngày đêm, cao gấp 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

"Cục CSGT đề xuất hướng tới nghiên cứu tổ chức lại mặt đường hiện có để khai thác hiệu quả hơn, giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, qua đó góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông", đại diện Cục CSGT cho biết.

Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội thường xuyên lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, việc bỏ làn dừng khẩn cấp cũng đặt ra những vấn đề cần tính toán kỹ, nhất là việc xử lý phương tiện gặp sự cố. Vì vậy, phương án chỉ có thể được xem xét khi tốc độ khai thác, phân làn, hệ thống báo hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn trên toàn tuyến được đánh giá đồng bộ. Việc này cần được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành thẩm định, thẩm tra lại an toàn giao thông toàn tuyến theo quy định của Luật Đường bộ và nghị định hướng dẫn để đưa ra phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Xây dựng phương án xử lý khi có sự cố, tai nạn khi bỏ làn dừng khẩn cấp

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, không còn làn dừng khẩn cấp không có nghĩa là không có phương án xử lý khẩn cấp. Việc xử lý sự cố đã được tính toán, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể trong các tình huống.

Nếu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông thì phải điều chỉnh, xây dựng lại phương án để có một cơ chế ứng cứu sự cố tương ứng. Phải bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh của xe cứu hộ, cứu hỏa, cứu thương và lực lượng chức năng.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường giám sát giao thông bằng camera qua trung tâm chỉ huy giao thông và các kênh thông tin khác nhằm phát hiện sớm phương tiện gặp sự cố. Trong trường hợp xảy ra sự cố thì phải tổ chức phân luồng, tạo hành lang ưu tiên và giải tỏa phương tiện trong thời gian nhanh nhất.

Một vụ tai nạn giao thông tại Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Đình Hiếu

"Nói cách khác, chúng ta không chỉ thay đổi vạch sơn mà phải thay đổi cả phương thức quản lý, điều hành giao thông trên tuyến. Có một phương án tổ chức giao thông đầy đủ từ hạ tầng, báo hiệu đường bộ, phương án chỉ huy, điều hành giao thông, phân luồng giao thông để ứng phó với các tình huống một cách khoa học, hợp lý, kịp thời", đại diện Cục CSGT cho biết.

Thượng tá Tạ Ngự Long thông tin. Ảnh: Đình Hiếu

Thượng tá Tạ Ngự Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp (Cục CSGT) đưa ra một số phương án mà đơn vị đã áp dụng thí điểm trên tuyến Vành đai 3 trên cao trước đây: cán bộ, chiến sĩ sử dụng mô tô chuyên dụng tuần tra dọc tuyến để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã sử dụng UAV để giám sát nhằm phát hiện nguy cơ ùn tắc, xe gặp sự cố... để điều tiết từ xa.

"Một biện pháp khác cũng đã từng được thực hiện ở tuyến này là cấm đường để các phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường của sự cố hoặc tai nạn", Thượng tá Tạ Ngự Long cho hay.