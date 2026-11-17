Ngày 17/11, Cục CSGT cho biết, căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Quốc hội xem xét thông qua, đơn vị sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 168/2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026).

Với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu, đề xuất phân hóa theo mức độ.

Theo đó, Cục CSGT sẽ tham gia xây dựng Nghị định mới theo hướng xử lý đúng bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm.

Đồng thời, xem xét số lần vi phạm (đánh giá mức độ nguy hiểm của người thực hiện hành vi vi phạm) để áp dụng hình thức xử lý phù hợp; bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc.

Đơn cử, đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu, đề xuất phân hóa cụ thể theo hướng xử phạt nghiêm (theo mức xử phạt hiện hành) trường hợp đèn đỏ đã bật nhưng tài xế vẫn cố tình vượt, đi qua nút giao.

Việc xử phạt nghiêm cũng áp dụng khi tài xế điều khiển phương tiện đi vào nút giao khi đèn đỏ mà gây cản trở, xung đột với các luồng giao thông khác.

Cục CSGT đề xuất phân biệt rõ các tình huống thực tế, tránh xử lý máy móc đối với những trường hợp phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại, hoặc xe rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ nghiên cứu áp dụng hình thức phạt cảnh cáo hoặc kết hợp giữa cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe đối với vi phạm lần đầu của các hành vi trên, hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trường hợp tài xế tiếp tục vi phạm cần xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn theo quy định.

Cũng theo Cục CSGT, việc xử phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi, thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch, tránh gây tranh cãi.

Những trường hợp không đồng ý với kết quả dữ liệu vi phạm có thể tiến hành khởi kiện ra tòa hành chính đối với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng có thẩm quyền.

Hình ảnh, clip xe vi phạm sẽ được sử dụng để làm căn cứ trong trường hợp tài xế thắc mắc.

Cục CSGT khẳng định, quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền.

Những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm; đồng thời, cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.

"Đây là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật", đại diện Cục CSGT nói.