Ngày 17/11, Cục CSGT cho biết, căn cứ vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trình Kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XVI, xem xét thông qua, đơn vị sẽ nghiên cứu, tham mưu Bộ Công an trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP).

Theo Cục CSGT, Nghị định mới được xây dựng theo hướng xử lý đúng bản chất, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm, đồng thời xem xét số lần vi phạm (đánh giá mức độ nguy hiểm của người thực hiện hành vi vi phạm) để áp dụng hình thức xử lý phù hợp, bảo đảm nghiêm minh nhưng không máy móc.

Ảnh minh họa.

Trong đó, đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), Cục CSGT dự kiến nghiên cứu, đề xuất phân hóa cụ thể như sau:

Trường hợp đèn đỏ đã bật sángnhưng người điều khiển phương tiện vẫn cố tình vượt đèn, đi qua nút giao hoặc điều khiển phương tiện đi vào nút giao khi đèn đỏ, gây cản trở, xung đột với các luồng giao thông khác sẽ xử phạt nghiêm theo mức xử phạt hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vi phạm cơ quan chức năng phân biệt rõ các tình huống thực tế, tránh xử lý máy móc đối với những trường hợp phương tiện đang di chuyển khi đèn chuyển vàng rồi dừng lại, hoặc kể cả trường hợp rẽ phải khi đèn đỏ không đúng quy định nhưng chưa gây nguy hiểm, cản trở giao thông.

Theo đó, Cục CSGT nghiên cứu, đề xuất áp dụng hình thức cảnh cáo hoặc kết hợp giữa phạt cảnh cáo với trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) đối với vi phạm lần đầu của các hành vi trên hoặc những hành vi có tính chất, mức độ ít nghiêm trọng, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trường hợp tiếp tục vi phạm cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn theo quy định.

Lực lượng CSGT ghi hình phương tiện vi phạm.

Nâng cao ý thức, chứ không nhằm xử phạt bằng tiền

Theo Cục CSGT, việc xử phạt hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông phải dựa trên dữ liệu, chứng cứ điện tử, bảo đảm xác định chính xác hành vi, thời điểm vi phạm, khách quan, công khai, minh bạch, tránh gây tranh cãi.

“Những trường hợp không đồng ý với kết quả dữ liệu vi phạm có thể tiến hành khởi kiện ra tòa hành chính đối với quyết định xử phạt của lực lượng chức năng có thẩm quyền”, Cục CSGT nhấn mạnh.

Vẫn theo Cục CSGT, quan điểm xuyên suốt là xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tai nạn giao thông, không phải chỉ nhằm xử phạt bằng tiền.

Đối với những hành vi cố tình vi phạm, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phải bị xử lý nghiêm, bên cạnh đó cần có chính sách phù hợp đối với các trường hợp vi phạm ít nghiêm trọng, lần đầu.

Cơ quan chức năng cho biết đây là định hướng nghiên cứu, đề xuất chính sách, chưa phải quy định pháp luật có hiệu lực. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và quy định của pháp luật.