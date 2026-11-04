Cục CSGT nêu lý do không phạt xe khách 'đi ngược chiều trên cao tốc'

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an vừa thông tin về hướng xử lý sau khi tiếp nhận phản ánh cho rằng một xe khách đã "đi ngược chiều trên cao tốc". Theo Cục CSGT, tài xế xe khách sẽ không bị xử phạt.

Cụ thể, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, Trạm CSGT Ngã Ba Thái Lan thuộc Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai đã khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin phản ánh xe khách biển số 50H-450.xx đã “đi ngược chiều trên đường cao tốc”.

Ngày 03/11, lực lượng CSGT làm việc với lái xe khách trong vụ việc, đồng thời kiểm tra dữ liệu camera hành trình và tiến hành xác minh tại hiện trường.

Kết quả xác minh cho thấy vụ việc xảy ra vào 13h37 ngày 31/10, tại Km11 đường Vành đai 3, thuộc khu phố Phú Thạnh, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai.

Đáng chú ý, Cục CSGT xác nhận vị trí nơi xảy ra vụ việc không phải trên đường cao tốc như thông tin phản ánh. Tuyến đường này vẫn đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào khai thác và hệ thống biển báo chưa đầy đủ.

Do chưa thuộc đường, tài xế xe khách đi vào khu vực trên thì gặp chướng ngại vật do đơn vị thi công đặt để chặn đường, không thể tiếp tục di chuyển và buộc phải quay đầu xe lại.

Do chưa đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP Đồng Nai đã không xử phạt đối với trường hợp trên.

Cục CSGT cho biết không xử phạt lái xe theo thông tin do người phản ánh cung cấp. Ảnh: Cục CSGT.

Về clip phản ánh của người dân, Cục CSGT đồng thời khuyến cáo người phản ánh cần chủ động lắp đặt camera hành trình trên phương tiện để ghi nhận phản ánh, không thể dùng điện thoại để quay phim trong khi đang lái xe. Theo Cục CSGT, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Trong nội dung Nghị định 168/2024, các hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc đều sẽ dẫn đến mức phạt tiền 30-40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ sẽ khiến tài xế ôtô bị xử phạt 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.