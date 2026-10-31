Cục CSGT đưa lý do tài xế vẫn bị phạt 20 triệu dù đã dừng đèn đỏ

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp tài xế bị phạt 20 triệu đồng do lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đáng chú ý, theo thông tin do Cục CSGT cung cấp, tài xế này vẫn bị phạt dù đã dừng xe khi gặp đèn đỏ.

Bên cạnh đoạn video kèm theo, Cục CSGT cũng có tường thuật thêm về tình huống giao thông dẫn đến hình thức xử phạt nói trên.

Theo đó, dù đã thấy đèn tín hiệu chuyển đỏ, tài xế xe đầu kéo vẫn không chủ động giảm tốc độ để dừng trước vạch mà tiếp tục cho xe tiến về phía ngã tư. Khi xe dừng lại, phần đầu xe đã vượt qua vạch dừng, vươn ra gần khu vực giao nhau.

Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của xe phía sau ghi lại. Cục CSGT cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 12/10, tại Km 105+550 Quốc lộ 1A, phường Lạng Giang, thành phố Bắc Ninh.

Đoạn video cho thấy sau khi tài xế xe tải phanh gấp trước đèn đỏ, phần đầu xe đã vượt qua khỏi vạch dừng. Ảnh cắt từ clip.

Từ hình ảnh phản ánh qua Facebook, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh xác minh và xử lý. Ngày 30/10 vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời tài xế đến làm việc.

Trước hình ảnh ghi nhận vi phạm, tài xế đã thừa nhận hành vi và chấp hành việc lập biên bản. Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, tài xế bị phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Từ vụ việc này, Cục CSGT khuyến cáo khi gặp đèn đỏ, người điều khiển phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, dừng xe trước vạch dừng theo quy định. Riêng với các dòng xe đầu kéo, xe tải trọng lớn, việc không chủ động giảm tốc độ có thể khiến phương tiện vượt quá vạch dừng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.