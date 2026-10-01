Cục CSGT dự kiến thí điểm làn vượt xe trên 2 cao tốc từ quý 4

Chiều 1/10, tại buổi thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2026, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức làn sát dải phân cách giữa làm làn vượt xe trên một số đoạn cao tốc.

Đại tá Phạm Việt Công cho hay, hiện nay, trên nhiều tuyến cao tốc, có rất nhiều phương tiện vẫn lưu thông chậm và bám làn trái (làn 1, sát dải phân cách giữa). Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác lưu thông phía sau. Đặc biệt, xe đi bám làn trái cao tốc gây ra tình trạng giảm tốc độ đột ngột, tạo ra xung đột về giao thông trên các tuyến đường cao tốc.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Để giải quyết tình trạng trên, Cục CSGT đã tiến hành khảo sát trên tuyến, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) nghiên cứu để tổ chức thí điểm làn vượt. Việc thí điểm dự kiến triển khai trên hai đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cao Bồ. Đây là hai đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị thí điểm làn vượt xe.

Cục CSGT cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ để tổ chức hoàn thiện hệ thống báo hiệu, vạch sơn trên đường và dự kiến triển khai vào quý 4/2026.

Thời gian qua, Cục CSGT trực tiếp điều động các cán bộ sử dụng phương tiện lưu thông trên cao tốc, ghi hình quá trình di chuyển để hướng dẫn kỹ năng cho người dân nắm bắt, thực hiện cách vượt xe an toàn.

Về việc xử lý ô tô chạy chậm, bám làn trái cao tốc, Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp khai thác dữ liệu camera giám sát cùng hình ảnh phản ánh của người dân để xử lý.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định rõ, các phương tiện đi chậm phải đi về làn bên phải, không được chuyển làn liên tục gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Việc thí điểm dự kiến triển khai trên hai đoạn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cao Bồ. Ảnh: Đình Hiếu

Mới đây, Cục CSGT đã xử phạt hai trường hợp chạy chậm và cố tình bám làn trái trên các cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng.

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc. Các hình thức tuyên truyền như rà soát, điều chỉnh các tín hiệu cần thiết, hiển thị cảnh báo trên các bảng điện tử trên cao tốc.

Mục đích là để tài xế hiểu rõ cần đi đúng làn, đúng tốc độ và chỉ sử dụng làn 1 để vượt khi đủ an toàn. Đặc biệt, sau khi vượt xong, tài xế cần chủ động chuyển sang làn phải, đảm bảo an toàn để các phương tiện phía sau lưu thông.

Việc thí điểm dựa trên quá trình khảo sát thực tiễn. Cục CSGT mong muốn nhận được sự đồng thuận của người dân để nhân rộng ra các tuyến cao tốc khác, giảm những xung đột trên đường và tăng sự lưu thông trên cao tốc.