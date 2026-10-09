Cục CSGT đề xuất hạ tốc độ tối thiểu trên đoạn đường dốc của cao tốc

Ảnh: Quỳnh Danh.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết đang đề nghị Cục Đường bộ tiến hành điều chỉnh tốc độ, hạ tốc độ tối đa và tối thiểu trên các đoạn đường dốc của cao tốc.

Hạ tốc độ tối thiểu trên đoạn dốc của cao tốc

Đề xuất này xuất phát từ các thông tin phản ánh trên mạng xã hội cũng như dư luận xã hội, liên quan đến việc các phương tiện xe tải nặng, xe đầu kéo... khi lên dốc khó giữ được tốc độ tối thiểu 60 km/h.

Một số vị trí trên cao tốc xuất hiện tình trạng này bao gồm Km83+000 thuộc tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 thuộc tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Km340+800 trên cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Một trường hợp xe tải nặng chạy dưới tốc độ tối thiểu tại đoạn đường dốc của cao tốc. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Cục CSGT, thực tế cho thấy xe tải nặng, xe đầu kéo lưu thông trên các đoạn này đi dưới tốc độ tối thiểu có nhiều nguy cơ dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông cho các xe cùng chiều, nhất là vào tối và đêm.

Theo lý giải, do xe sau (phần lớn là ôtô con) có sự chênh lệch về tốc độ trước các phương tiện lớn đi chậm phía trước, nên không kịp xử lý và dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông.

Cục CSGT cho biết thêm vào cuối tháng 9/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã tiến hành thực nghiệm với 28 phương tiện (gồm 18 xe tải các loại, 8 xe đầu kéo, 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng) đi tại các vị trí có độ dốc cao như trên.

Kết quả cho thấy các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu, tuy nhiên phụ thuộc lớn vào một trong các yếu tố gồm phương tiện (xe mới hay xe đã cũ), thao tác đạp ga sâu của lái xe (dẫn đến hao tổn nhiên liệu) và trường hợp lái xe đã thuộc đường nên chủ động tạo đà trước.

Đề xuất hạ tốc độ tối thiểu tại các đoạn đường dốc của cao tốc. Ảnh minh họa: Quốc Nam.

Từ đây, Cục CSGT đã phối hợp Cục Đường bộ để tiến hành đánh giá tổng thể, bao gồm yếu tố địa hình độ dốc liên quan đến khả năng vận hành của xe tải nặng, cùng với an toàn kỹ thuật, tải trọng của phương tiện xe tải nặng khi vận hành trên đường dốc.

Ngoài ra, 2 đơn vị còn đánh giá an toàn giao thông trên tuyến khi phương tiện chạy chậm trên đường cao tốc, kỹ năng điều khiển và vận hành của lái xe tải nặng.

Đáng chú ý, Cục CSGT cho biết đã đề nghị Cục Đường bộ tiến hành điều chỉnh tốc độ, trong đó hạ tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường dốc trên cao tốc.

Tạm thời không xử phạt

Trong thời gian khảo sát và đánh giá tổng thể, bắt đầu từ ngày 1/10 cho đến khi có thông báo mới, lực lượng CSGT sẽ không thực hiện việc đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên đường cao tốc.

Tuy nhiên, Cục CSGT vẫn đề nghị đề nghị người điều khiển xe tải nặng vẫn phải tuân thủ chở hàng đúng tải trọng cho phép, tuân thủ các quy tắc giao thông trên đường cao tốc, chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn.

Tạm thời không đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên cao tốc. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Tài xế xe tải nặng được khuyến cáo khi tới đoạn đường dốc trên cao tốc, cần chủ động nắm bắt các đoạn dốc để tăng tốc sớm, tạo đà cho xe qua. Tài xế cũng được khuyến cáo cố gắng bảo đảm lưu thông không dưới tốc độ tối thiểu, ưu tiên đi vào làn đường số 2 - tức làn phía trong về hướng lề đường bên phải.

Với các loại phương tiện còn lại, Cục CSGT lưu ý tài xế cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi qua các đoạn dốc trên cao tốc. Tài xế cũng nên chú ý quan sát, để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra, do các địa điểm này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung điểm o khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ôtô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường bộ có quy định tốc độ tối thiểu cho phép sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.