Ngày 19/11, Đại tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội CSGT đường thủy số 2 thuộc đơn vị vừa phối hợp với Thuỷ đoàn 1, thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) cùng Công an xã Nam Trạch tổ chức đấu tranh, xử lý việc khai thác cát trên tuyến sông Dinh nghi ngoài phạm vi được cấp phép.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục CSGT, Thủy đoàn I thuộc Cục CSGT đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị, trước đó đã tổ chứcnắm tình hình và phát hiện hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lâm Hải trên tuyến sông Dinh (thuộc địa phận thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) có biểu hiện vi phạm, khai thác trái phép gây ảnh hưởng đến công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn nên đã lập kế hoạch đấu tranh.

Theo đó, vào lúc 14h5p, ngày 18/11, các lực lượng chức năng thuộc Cục CSGT và Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra khu vực khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lâm Hải, nằm trên tuyến sông Dinh, đoạn qua thôn Liên Hòa, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Tại đây, các lực lượng chức năng phát hiện 6 bè phao ở hai điểm thượng nguồn và hạ nguồn, trong đó có 3 bè phao gắn động cơ đang tiến hành hút cát từ lòng sông Dinh lên bờ có dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi được cấp phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 người đang có hành vi hút cát từ lòng sông đưa lên bờ và 1 tài xế xe tải chở cát.

Bước đầu kiểm tra, những người có mặt tại hiện trường không xuất trình được giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản, cũng như phương án khai thác, phương án bảo đảm an toàn do cơ quan có thẩm quyền cấp và hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Kết quả kiểm tra tọa độ cho thấy 3 bè phao hút cát nằm ở vị trí ngoài địa giới cấp phép. Ảnh: B.T

Các phương tiện phao hút cát không có biển kiểm soát, chưa xuất trình được giấy tờ phương tiện. Đặc biệt, tọa độ và địa điểm khai thác cát cũng được tổ công tác xác định không thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tổ công tác sau đó đã tiến hành làm việc với các cá nhân có mặt tại hiện trường để ghi nhận nội dung vụ việc.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi khai thác cát trái phép của các đối tượng, xử lý nghiêm chủ khai thác cát và các đối tượng liên quan.