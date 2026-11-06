Cục Công trình Quốc phòng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba
Sáng 6-11, Cục Công trình Quốc phòng (Binh chủng Công binh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (07-11-1956 / 07-11-2026) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/cuc-cong-trinh-quoc-phong-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-va-don-nhan-huan-chuong-quan-cong-hang-ba-64820