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Cục Công trình Quốc phòng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Sáng 6-11, Cục Công trình Quốc phòng (Binh chủng Công binh) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (07-11-1956 / 07-11-2026) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/cuc-cong-trinh-quoc-phong-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-va-don-nhan-huan-chuong-quan-cong-hang-ba-64820