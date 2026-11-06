Cục Công trình Quốc phòng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Giữa nắng mưa khắc nghiệt của đảo Ngọc, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang chạy đua với thời gian trên công trường tuyến tàu điện nhẹ (LRT), dự án nâng cấp mở rộng ĐT975 và Đại lộ APEC, với yêu cầu về đích chậm nhất ngày 30/6/2027, từng hạng mục của các công trình giao thông chiến lược này đang được tăng tốc.