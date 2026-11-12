Cục Công nghiệp rà soát dự thảo Thông tư về xuất khẩu khoáng sản

Tại cuộc họp Tổ soạn thảo ngày 2/11/2026, ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ thẩm quyền giữa Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Thông tư với các quy định pháp luật hiện hành.

Phó Cục trưởng đề nghị Tổ soạn thảo rà soát danh mục, chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản xuất khẩu; tiêu chuẩn chế biến sâu đối với đất hiếm; chế độ báo cáo, quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành, bảo đảm các nội dung góp ý có căn cứ pháp lý, thực tiễn và tính khả thi.

Hoàn thiện quy định quản lý xuất khẩu khoáng sản phù hợp với pháp luật hiện hành

Việc xây dựng Thông tư được triển khai theo Quyết định số 139/QĐ-BCT ngày 20/1/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong đó giao Cục Công nghiệp chủ trì xây dựng văn bản thay thế Thông tư số 23/2021/TT-BCT và Thông tư số 45/2023/TT-BCT về quản lý xuất khẩu khoáng sản.

Ông Nguyễn Ngọc Thành- Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp chủ trì cuộc họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Ngày 17/4/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 925/QĐ-BCT thành lập Tổ soạn thảo. Trên cơ sở rà soát các quy định hiện hành và đánh giá thực trạng khai thác, chế biến, sử dụng, xuất khẩu khoáng sản giai đoạn 2021 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Cục Công nghiệp đã xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư cùng các tài liệu liên quan.

Việc xây dựng văn bản mới xuất phát từ những thay đổi trong hệ thống pháp luật về địa chất, khoáng sản và quản lý ngoại thương, đặc biệt là yêu cầu phân định thẩm quyền quản lý nhà nước.

Theo Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 147/2025/QH15 và các nghị định hướng dẫn, Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục và mức độ chế biến của một số khoáng sản chiến lược, quan trọng có nguồn gốc khai thác trong nước được phép xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục, chỉ tiêu kỹ thuật trong phạm vi được giao và tiêu chuẩn chế biến sâu đối với đất hiếm.

Bên cạnh việc bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, công tác quản lý thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu nhận diện sản phẩm khoáng sản ở các mức độ chế biến khác nhau, phân biệt khoáng sản khai thác trong nước với nguyên liệu nhập khẩu, hàng hóa gia công và sản phẩm từ nguyên liệu hỗn hợp.

Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng ưu tiên bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước, khuyến khích chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Đồng thời, dự thảo kế thừa có chọn lọc những quy định còn phù hợp, không đặt thêm thủ tục cấp phép, chấp thuận xuất khẩu hoặc chứng từ bắt buộc ngoài quy định pháp luật, hạn chế phát sinh chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Rà soát danh mục, chỉ tiêu kỹ thuật và tiêu chuẩn chế biến sâu đối với đất hiếm

Dự thảo Thông tư gồm 4 chương, 12 điều và 4 phụ lục, tập trung vào ba nhóm nội dung chính: danh mục và chỉ tiêu kỹ thuật đối với khoáng sản xuất khẩu; tiêu chuẩn chế biến sâu đối với đất hiếm; chế độ báo cáo về hoạt động chế biến, xuất khẩu khoáng sản.

Dự thảo Thông tư hướng tới hoàn thiện quy định quản lý xuất khẩu khoáng sản, khuyến khích chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng. Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ

Đối với chế độ báo cáo, dự thảo xây dựng các biểu mẫu áp dụng cho thương nhân có phát sinh hoạt động xuất khẩu, tổ chức, cá nhân chế biến khoáng sản và cơ quan chuyên môn được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Cục Công nghiệp yêu cầu việc xây dựng tiêu chuẩn chế biến sâu đối với đất hiếm và chế độ báo cáo phải có căn cứ pháp lý, phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Các thành viên Tổ soạn thảo được đề nghị tiếp tục cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh, phân định thẩm quyền và tính phù hợp của danh mục, chỉ tiêu kỹ thuật đối với từng nhóm khoáng sản, làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Thông tư và hồ sơ kèm theo.

Sau cuộc họp, Cục Công nghiệp tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo để thực hiện quy trình lấy ý kiến theo quy định.

Ngày 7/11/2026, Bộ Công Thương đã đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan. Thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý đến ngày 18/11/2026.

Thông tư dự kiến có hiệu lực trong năm 2027, thay thế Thông tư số 23/2021/TT-BCT và Thông tư số 45/2023/TT-BCT, hướng tới hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý xuất khẩu khoáng sản, gắn sử dụng tài nguyên với phát triển công nghiệp chế biến và nâng cao giá trị gia tăng.