Cục Công nghiệp khảo sát thực tế tại doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương); ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh cùng đoàn công tác của Cục Công nghiệp, Trung tâm hỗ trợ phát triển Công nghiệp IDC. Về phía Samsung Việt Nam có ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng, ông Shim Sang Yong - Giám đốc Bộ phận Hỗ trợ đối tác Trung tâm mua hàng.

Đại diện Autotech Việt Nam giới thiệu tổng quan về những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Dự án phát triển nhà máy thông minh năm 2026.

Chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất công nghiệp

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Autotech Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tham gia Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory). Chương trình làm việc nhằm đánh giá những kết quả cải tiến trong hoạt động sản xuất, quản lý và vận hành của doanh nghiệp sau quá trình triển khai các giải pháp tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật với sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia Samsung.

Tại buổi làm việc, đại diện Autotech Việt Nam đã giới thiệu tổng quan về hoạt động sản xuất, năng lực chế tạo máy và những kết quả đạt được trong quá trình triển khai Dự án phát triển nhà máy thông minh năm 2026.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, với sự tư vấn và hỗ trợ của các chuyên gia Samsung, Autotech đã từng bước rà soát, chuẩn hóa quy trình sản xuất, cải thiện công tác quản lý chất lượng, quản lý thiết bị, điều hành sản xuất và tổ chức vận chuyển vật tư trong nội bộ nhà máy. Đáng chú ý, năng lực quản trị và vận hành sản xuất của doanh nghiệp đã có những chuyển biến rõ rệt. Việc ứng dụng các công cụ quản lý và theo dõi dữ liệu giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng kiểm soát tiến độ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các công đoạn, đồng thời từng bước khắc phục những hạn chế trong quản lý vật tư, chất lượng sản phẩm và tổ chức sản xuất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng cải tiến bố trí mặt bằng sản xuất, sắp xếp hệ thống kho bãi, tối ưu hóa không gian làm việc và cải thiện điều kiện môi trường tại nhà máy. Các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự kỹ thuật và quản lý cũng được triển khai nhằm duy trì hiệu quả cải tiến trong dài hạn.

Lãnh đạo Cục Công nghiệp và IDC tham quan khu vực sản xuất của Autotech.

Cục Công nghiệp khảo sát Autotech Việt Nam, ghi nhận kết quả cải tiến sản xuất và chuyển đổi số của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Đoàn công tác đã trực tiếp tham quan các khu vực sản xuất, lắp ráp, gia công cơ khí, kho vật tư và kiểm tra chất lượng sản phẩm, qua đó tìm hiểu những thay đổi trong tổ chức vận hành và ứng dụng các giải pháp quản lý tại doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Từ những kết quả bước đầu, Autotech Việt Nam đang tiếp tục xây dựng lộ trình phát triển nhà máy thông minh theo hướng tăng cường số hóa dữ liệu, ứng dụng các hệ thống theo dõi tiến độ sản xuất, quản lý vật tư và kiểm soát chất lượng trên nền tảng số.

Doanh nghiệp cũng định hướng từng bước nghiên cứu, ứng dụng các công cụ công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hỗ trợ hoạt động kiểm tra, tra cứu và xử lý thông tin trong quá trình sản xuất.

Chương trình làm việc tại Autotech cho thấy những kết quả tích cực từ mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn công nghiệp lớn trong hoạt động tư vấn, chuyển giao kinh nghiệm quản trị và cải tiến sản xuất. Thông qua sự hỗ trợ của các chuyên gia và nỗ lực đổi mới từ chính doanh nghiệp, các giải pháp cải tiến từng bước được đưa vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng cán bộ nhân viên Autotech Việt Nam.

Đây cũng là hướng đi có ý nghĩa thiết thực trong quá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp Việt Nam, tạo nền tảng để các doanh nghiệp từng bước đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Buổi làm việc đã góp phần cung cấp thêm thông tin thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong thời gian tới.