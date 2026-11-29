Ngày 27/11/2026, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa - Định hướng, giải pháp và các đột phá đến năm 2030”. Lãnh đạo Cục Công nghiệp tham dự, đồng chủ trì và đóng góp nhiều ý kiến về định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn tới.

Động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp

Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, những năm qua, công nghiệp ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỷ trọng công nghiệp tăng từ 17,7% năm 2015 lên 28,2% năm 2025. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có không gian phát triển mới, tiềm năng và lợi thế được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, ngành công nghiệp vẫn còn những hạn chế về hạ tầng khu, cụm công nghiệp, năng lực doanh nghiệp, liên kết chuỗi cung ứng và chất lượng tăng trưởng. Vì vậy, sở đang xây dựng Đề án “Phát triển ngành công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030 tối thiểu có 3.500 ha đất khu công nghiệp” nhằm xác định định hướng, mục tiêu và các giải pháp mang tính đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế lĩnh vực công nghiệp của tỉnh.

Hội thảo "Phát triển công nghiệp trở thành trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa - Định hướng, giải pháp và các đột phá đến năm 2030" diễn ra ngày 27/11.

Tại hội thảo, đại diện Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) đã trình bày những nội dung trọng tâm của dự thảo Đề án, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào khai thác tối thiểu 3.500 ha đất khu công nghiệp; phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như năng lượng, cơ khí chế tạo, điện tử, linh kiện, bán dẫn, chế biến thủy sản và thực phẩm.

Các đại biểu cũng trình bày nhiều tham luận về cơ chế huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; phát triển quỹ đất khu công nghiệp; lựa chọn ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và mở rộng chuỗi giá trị sản xuất. Các ý kiến thảo luận tập trung phân tích những điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp thu hút các dự án quy mô lớn, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất.

Chuyển hướng phát triển công nghiệp theo chuỗi giá trị

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Khánh Hòa trong việc xây dựng Đề án, đồng thời cho rằng đây là cơ hội quan trọng để địa phương tổ chức lại không gian và cấu trúc phát triển công nghiệp theo một tầm nhìn thống nhất.

Cơ bản đồng tình với định hướng của Đề án, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp đề nghị tỉnh nghiên cứu, làm rõ hơn cơ cấu nội ngành công nghiệp và xác định các động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới. Theo số liệu tại dự thảo Đề án, năm 2025, sản xuất và phân phối điện chiếm gần 50% giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tỉnh, trong khi công nghiệp chế biến, chế tạo chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Bên cạnh việc phát huy lợi thế về năng lượng, Khánh Hòa cần quan tâm hơn đến phát triển năng lực sản xuất, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn. Các dự án năng lượng quy mô lớn không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế mà còn cần tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, thiết bị điện, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cũng đề xuất Khánh Hòa chuyển từ tư duy phát triển từng ngành riêng lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái công nghiệp. Trong giai đoạn đến năm 2030, tỉnh có thể nghiên cứu tập trung vào ba nhóm chuỗi giá trị có tính khả thi bao gồm gồm: cơ khí chế tạo, thiết bị công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật phục vụ năng lượng, cảng biển, đóng mới và sửa chữa tàu biển; chế biến sâu khoáng sản, phát triển vật liệu và các sản phẩm công nghiệp có thị trường rõ ràng; chế biến sâu nông sản, thủy sản và thực phẩm gắn với nâng cao giá trị gia tăng và năng lực xuất khẩu.

“Đối với các ngành công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, tỉnh cần xây dựng lộ trình phù hợp, xác định rõ các công đoạn có khả năng tham gia, doanh nghiệp dẫn dắt, nguồn nhân lực và điều kiện hạ tầng cần thiết”- ông Đỗ Nam Bình nêu.

Về tổ chức không gian phát triển công nghiệp, Khánh Hòa được khuyến khích nghiên cứu phân vùng theo lợi thế của từng khu vực, bảo đảm sự phân công, chuyên môn hóa và liên kết giữa các khu công nghiệp, tránh tình trạng thu hút đầu tư dàn trải. Mục tiêu tối thiểu 3.500 ha đất khu công nghiệp đến năm 2030 không chỉ là chỉ tiêu về diện tích, mà cần trở thành không gian để hình thành các chuỗi sản xuất và cực tăng trưởng công nghiệp mới.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cũng chỉ ra, tỉnh cần rà soát nhu cầu của các doanh nghiệp đầu chuỗi, đối chiếu với năng lực của doanh nghiệp địa phương để xây dựng các chương trình hỗ trợ có trọng tâm, gắn với đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và kết nối cung cầu. Việc thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn cần song hành với tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng của chính những dự án này, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và tạo giá trị gia tăng ngay tại địa phương. Các đề án được đề nghị gắn các định hướng chiến lược với danh mục nhiệm vụ, dự án cụ thể, xác định rõ nguồn lực, tiến độ, trách nhiệm tổ chức thực hiện và kết quả cần đạt được. Sau sáp nhập, vấn đề không phải là cộng cơ học các lợi thế công nghiệp của từng địa bàn, mà là tổ chức lại không gian phát triển để các lợi thế đó kết nối, bổ trợ cho nhau và tạo ra những chuỗi giá trị mới..

Cục Công nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với Sở Công Thương Khánh Hòa và các đơn vị liên quan, hỗ trợ địa phương nghiên cứu, triển khai các định hướng phát triển trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, luyện kim và chế biến khoáng sản, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn.