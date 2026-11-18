Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, Hội nghị tập trung làm rõ những điểm mới trong hệ thống quy định pháp luật, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện và nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp tại các địa phương.

Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Nguyễn Văn Thịnh chủ trì, cùng với sự tham dự của Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Đỗ Thị Quỳnh Trâm; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Cục Công nghiệp; lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các Sở Công Thương, các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương và đại diện các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thuộc khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng.

Nhiều điểm mới trong cơ chế quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh trong những năm qua, công tác quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được các địa phương quan tâm triển khai, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Nguyễn Văn Thịnh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: moit.gov.vn

Nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo chuyển biến trong công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương tiếp tục ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 12/10/2026 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trong tình hình mới; Thông tư số 69/2026/TT-BCT ngày 30/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-BCT quy định chế độ báo cáo định kỳ, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Theo lãnh đạo Cục Công nghiệp, các quy định mới tập trung giải quyết nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để phát triển các mô hình cụm công nghiệp phù hợp với yêu cầu chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc bổ sung các loại hình cụm công nghiệp như cụm công nghiệp sinh thái, cụm công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp chuyên ngành và cụm công nghiệp làng nghề. Đây là cơ sở để các địa phương định hướng thu hút đầu tư có trọng tâm, từng bước phát triển các mô hình sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

Cùng với đó, quy định mới tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. Đối với cụm công nghiệp sinh thái và cụm công nghiệp công nghệ cao, cơ chế mới cũng có những điều chỉnh về điều kiện thành lập nhằm khuyến khích phát triển các mô hình công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Các chính sách mới cũng hướng tới tăng khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Việc bố trí quỹ đất và xây dựng chính sách hỗ trợ tiền thuê lại đất được đặt ra nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Bên cạnh các cơ chế khuyến khích đầu tư, yêu cầu bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng tiếp tục được chú trọng. Công tác quản lý cụm công nghiệp được yêu cầu gắn với việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, rà soát các cụm công nghiệp hình thành từ trước và xử lý những tồn tại kéo dài trong quá trình đầu tư, vận hành.

Hội nghị nhận được sự quan tâm từ đông đảo đại diện các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Ảnh: moit.gov.vn

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp

Tại Hội nghị, các báo cáo viên từ Phòng Phát triển Hạ tầng Công nghiệp thuộc Cục Công nghiệp đã phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 303/2026/NĐ-CP, Thông tư số 69/2026/TT-BCT và những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Chỉ thị số 11/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Một nội dung quan trọng được Hội nghị tập trung phổ biến là các quy định tại Thông tư số 69/2026/TT-BCT về chế độ báo cáo định kỳ, hệ thống biểu mẫu và cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp. Việc chuẩn hóa thông tin, thống nhất quy trình báo cáo giữa các cấp quản lý được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và hoạch định chính sách phát triển cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh việc giới thiệu các quy định mới, chương trình dành thời gian để đại diện các Sở Công Thương, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, đầu tư và phát triển cụm công nghiệp.

Tại phiên thảo luận, đại diện các Sở Công Thương và chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đánh giá cao việc Chính phủ, Bộ Công Thương kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách mới, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, đầu tư và phát triển cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, phản ánh một số vấn đề phát sinh từ thực tiễn triển khai tại địa phương như thủ tục đầu tư, quản lý hạ tầng, bảo vệ môi trường và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp... Các ý kiến bày tỏ mong muốn cơ quan quản lý tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách theo hướng đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và phát triển cụm công nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến trao đổi, kiến nghị của các đại biểu; đồng thời khẳng định Cục Công nghiệp sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu các đề xuất từ thực tiễn để tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp trong thời gian tới.

Cục đề nghị các Sở Công Thương tiếp tục tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp; thực hiện thống nhất các mẫu văn bản, chế độ báo cáo theo quy định mới; đồng thời nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách địa phương phù hợp với điều kiện thực tế.

Về phía địa phương, cần tăng cường rà soát tiến độ triển khai các dự án cụm công nghiệp, kịp thời xử lý những dự án chậm tiến độ, những tồn tại trong đầu tư hạ tầng và quản lý hoạt động theo yêu cầu tại Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 12/10/2026.

Thông qua Hội nghị, Cục Công nghiệp tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương trong triển khai chính sách, hướng tới tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo điều kiện phát triển các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới.