Cục Chính trị Quân khu 9: Khai mạc Triển lãm '80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh'

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại tá Dương Công Sang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 nhấn mạnh: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu 9 là một hành trình vẻ vang, gắn liền với những bước phát triển của LLVT Quân khu và những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trên địa bàn Tây Nam Bộ.

Trong suốt hành trình đó, công tác Đảng, công tác chính trị luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là linh hồn, mạch sống trong mọi hoạt động, trực tiếp chăm lo xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi đắp ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời xây dựng, vun đắp mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo nền tảng chính trị, tinh thần vững chắc để LLVT Quân khu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao...

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đại tá Dương Công Sang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm “80 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” gồm 4 phần, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, khắc họa những dấu mốc quan trọng trong hành trình 80 năm của Cục Chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu 9.

Mỗi hiện vật, hình ảnh là một câu chuyện về những con người đã sống, chiến đấu và cống hiến; là ký ức về một thời đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng, với biết bao người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Quân khu 9 tham quan triển lãm.

Các đại biểu tham quan khu vực giới thiệu sách và những tác phẩm đạt giải Cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu 9.

Các thế hệ tham quan triển lãm.

Triển lãm còn giới thiệu sách và những tác phẩm đạt giải Cuộc thi tìm hiểu kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu 9, góp phần làm phong phú nội dung tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết ngày 12-11.