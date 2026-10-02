Cục Chính trị Quân khu 5 phát động đợt thi đua cao điểm '80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca'

Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Cục trưởng Cục Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị Quân khu 5 dự buổi lễ. Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị Quân khu 5 chủ trì phát động đợt thi đua.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 5 dự lễ phát động thi đua.

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị Quân khu 5 phát động đợt thi đua cao điểm.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-12-2026, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: Thi đua thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; thi đua xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Để đợt thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị Quân khu 5 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu sát chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò điều hành của người chỉ huy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tinh thần xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng.

Thiếu tướng Võ Văn Hưng và Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất chứng kiến các cụm ký kết giao ước thi đua.

Quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến thực chất trên từng mặt công tác.

Quang cảnh lễ phát động đợt thi đua cao điểm.

Ngay sau lễ phát động, các cụm thi đua tổ chức ký kết giao ước, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua bằng những việc làm thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.