Cục Chính trị Quân khu 2 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ngày 19/10/1946, Phòng Chính trị thuộc Chiến khu 10 - tiền thân của Cục Chính trị Quân khu 2 được thành lập. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù tổ chức biên chế, địa bàn nhiều lần thay đổi, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị luôn có mặt ở những nơi khó khăn, thử thách; đoàn kết, mẫu mực, chủ động, sáng tạo, giữ vững mạch nguồn, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bộ đội và Nhân dân; biến nhận thức thành niềm tin, ý chí và hành động.

Đại tá Khổng Đình Tám - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đọc diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của Cục Chính trị Quân khu 2.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cục Chính trị Quân khu 2 luôn chủ động, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận lòng dân và khu vực phòng thủ vững chắc; tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, trở thành linh hồn, mạch sống của lực lượng vũ trang Quân khu, là sợi dây bền chặt gắn kết ý Đảng, lòng dân, tình quân dân.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày trang, thiết bị của Cục Chính trị Quân khu 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chúc mừng những thành tích Cục Chính trị Quân khu 2 đã đạt được trong chặng đường lịch sử 80 năm qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; nghiên cứu, đề xuất giải pháp giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị theo hướng bám sát hoạt động của bộ đội, gắn với từng nhiệm vụ, đơn vị, địa bàn.

Đồng thời, Cục Chính trị Quân khu 2 cần xung kích đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả trên không gian mạng, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp nắm, định hướng tư tưởng bộ đội; tham mưu triển khai thực hiện Quy định 208 của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục Chính trị Quân khu 2.

Ghi nhận những chiến công và thành tích xuất sắc, trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Cục Chính trị Quân khu 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.