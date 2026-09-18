Cục Chính trị Quân khu 2 kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Dự lễ có Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, nguyên Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu qua các thời kỳ; đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Chính trị Quân khu 2. Ngày 19-10-1946, cùng với sự ra đời của Chiến khu 10, Phòng Chính trị thuộc Chiến khu 10 - tiền thân của Cục Chính trị Quân khu 2 - được thành lập. Ngày 19-9-1962, Bộ Quốc phòng quyết định nâng cấp các phòng thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu thành các cục, từ đó tên gọi Cục Chính trị Quân khu 2 chính thức được xác lập. Năm 2016, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 công nhận ngày 19-10-1946 là Ngày truyền thống của Cục Chính trị Quân khu 2.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gắn Huân chương Quân công hạng Ba tặng Cục chính trị Quân khu.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Cục Chính trị luôn bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Trong chiến tranh, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động nhân dân đã góp phần xây dựng lực lượng, củng cố hậu phương, động viên sức người, sức của phục vụ chiến đấu; trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tiếp tục gắn với xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng chúc mừng, biểu dương những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị Quân khu 2 trong 80 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến và thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Cục Chính trị luôn bám sát nhiệm vụ, bám sát bộ đội, gần dân, sâu sát cơ sở; kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày trang, thiết bị của Báo Quân khu 2.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu thời gian tới, Cục Chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, dự báo tình hình; đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân”; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ghi nhận những thành tích trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Chính trị Quân khu 2 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, Cục Chính trị Quân khu 2 vinh dự được trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.