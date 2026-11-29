Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng - Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34.

Cục Chính trị Quân đoàn 34 triển khai nhiệm vụ năm 2027. Ảnh: Nguyễn Tú

Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và cơ quan Tổng cục Chính trị, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, Cục đã tham mưu tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; toàn Quân đoàn có 164 sáng kiến, cải tiến về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; biên soạn 63 chuyên đề giáo dục chính trị và giáo án mẫu. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị chiến sĩ mới đạt 100% yêu cầu, trong đó 85,86% khá, giỏi.

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai chặt chẽ, kịp thời, với 1.774 lượt tập thể và 4.551 lượt cá nhân được khen thưởng. Cục cũng tham mưu tổ chức trang trọng Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân tiêu biểu.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt; tổ chức thực hiện nhiệm kỳ đối với 581/581 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận đúng hướng dẫn. Toàn Đảng bộ Quân đoàn kết nạp 388 đảng viên mới; tổ chức 27 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.584 quần chúng ưu tú và 23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 576 đảng viên mới. Công tác cán bộ, bảo vệ an ninh được thực hiện chặt chẽ; đã xét điều động, bổ nhiệm 822 lượt cán bộ, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương cho 1.250 đồng chí.

Công tác dân vận, chính sách và đền ơn đáp nghĩa tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn xây mới 80 căn nhà tại Gia Lai và Đắk Lắk; hỗ trợ xây dựng 73 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; cử 190 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 điểm trường tại tỉnh Gia Lai với hơn 22.800 ngày công. Toàn Quân đoàn trao 64.660 suất quà chính sách, tổng trị giá hơn 26,49 tỷ đồng. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, đến nay, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập và an táng được 8 hài cốt liệt sĩ.

Đối với nhiệm vụ nội bộ, Cục Chính trị giữ vững đoàn kết, ổn định; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tỷ lệ ký số đạt 100%. Kết quả đánh giá cuối năm, Đảng bộ Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức đảng, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó, 90,9% chi bộ và 94,03% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Các cá nhân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được Cục Chính trị Quân đoàn 34 khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Tú

Năm 2027, Cục Chính trị Quân đoàn 34 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy Quân đoàn; nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và phong trào Thi đua Quyết thắng.

Cục phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Tại hội nghị, Cục Chính trị Quân đoàn 34 đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Chiến sĩ tiên tiến cho các cá nhân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.