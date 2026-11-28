Năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn và cơ quan Tổng cục Chính trị; triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34 phát biểu.

Nổi bật là tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của các cấp chặt chẽ, chất lượng; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT.

Toàn Quân đoàn có 164 sáng kiến, cải tiến về hoạt động CTĐ, CTCT, biên soạn 63 chuyên đề giáo dục chính trị và làm giáo án mẫu. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị của chiến sĩ mới đạt 100% yêu cầu, trong đó có 85,86% khá, giỏi.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai chặt chẽ, đã khen thưởng 1.774 lượt tập thể, 4.551 lượt cá nhân. Các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt. Toàn Đảng bộ Quân đoàn đã kết nạp 388 đảng viên mới, mở 27 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.584 quần chúng ưu tú và 23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 576 đảng viên mới.

Công tác dân vận, chính sách và “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục là điểm sáng. Quân đoàn đã hỗ trợ xây dựng 73 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết... và cử 190 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 điểm trường tại tỉnh Gia Lai với hơn 22.800 ngày công. Toàn Quân đoàn đã trao 64.660 suất quà chính sách với tổng trị giá hơn 26,49 tỷ đồng; đồng thời đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm, qua đó tìm kiếm, quy tập và an táng được 8 hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh hoạt động tham mưu, chỉ đạo toàn Quân đoàn, nội bộ Cục Chính trị luôn giữ vững sự ổn định, đoàn kết; 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tỷ lệ ký số đạt 100%.

Đại tá Nguyễn Đức Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 trao thưởng cho các cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34 yêu cầu Cục Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của cấp trên. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 trao thưởng cho các cá nhân.

Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 100% cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, huấn luyện 100% đạt yêu cầu với trên 80% khá, giỏi.

Tại hội nghị, Cục Chính trị Quân đoàn 34 đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2026.